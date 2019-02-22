天台業權屬政府　滲水到下層十年未解決　小業主辛苦供層發霉樓

旺角興旺大廈12樓頂層一單位，天台業權屬政府所有，但每逢雨季，天台卻滲水，令下層如水簾洞般，終日抱著膠桶過活。單位業主朱太多年來不斷去信政府部門要求維修，地政總署卻叫業主自行鑿開假天花，才願派人檢驗。朱太哭訴：「辛苦咗幾十年供斷層樓，天台漏水滲到石屎都塌落嚟，我驚一拆假天花成間屋都倒塌，我寧願你畀間公屋我好過喇！」

朱太被漏水問題困擾多年，積蓄漸盡，終日以淚洗臉。（羅鈺歡攝）

朱生朱太於1999年首次置業，買入當時樓齡逾30年的旺角興旺大廈12樓單位，一家六口居住，朱太指：「當時望落去以為有13層樓，我哋一直住唐樓唔識分樓層，買咗先知道頂層係密封式僭建屋，如果一早知道我哋單位係頂樓，我一定唔會買！」2002年，天花開始滲水，每逢雨季牆身皆會濕透，批盪及石屎因滲水，令重量增加而剝落。

他們於2006年及2009年去信食環署投訴，得知天台屋已經成為了無主物業，換言之，是屬財政司司長法團物業，漏水問題需轉介屋宇署及地政總署跟進。至2011年12月，政府終於維修清拆天台僭建屋，並鑿開7吋厚被浸爛的石屎地台、修補防水層，但未能根治漏水問題，並表明只作一次性修補，令朱太飽受困擾。「滲水7吋厚咁嚴重，明明係天台漏水落嚟我哋屋企，你整得上面，點解唔整埋下面？」夫婦二人只好自掏約20萬積蓄裝修，但只夠錢裝修3間房，客飯廳繼續滲水。

朱太手上的石屎大約1平方呎，正是洗手間企缸頂上剝落的。（羅鈺歡攝）

2014年一次颱風前夕，朱太多次致電地政總署，要求署方為天台解鎖及清理天台渠口垃圾，減低天台積水滲落下層，但署方一直無回應。朱生唯有爬入天台圍欄內清理，怎料失足跌倒頭落地即時暈倒，送院檢查後證實腦震盪，從此變得行動遲緩及記憶力衰退，失去工作能力。朱太怒道：「朱生撞親個腦搞到成日呆呆滯滯，下半世就咁樣過，真係無陰公。」

雖然天台曾經作出維修，但朱太單位的滲水問題多年沒有解決，而且愈見嚴重，他們嘗試去信地政總署投訴，但署方職員只叫朱太報警，她啜泣地說：「洗手間滲水滲到石屎都跌落嚟露出鋼筋，地政總署叫我鑿開客廳假天花，先會派人來睇，咁邊個幫我補返個缺口？捱咗成世人，點解人哋買間屋，我又買間屋，會搞成咁？」由於客廳有木製假天花，所以朱太不敢亂拆，怕鑿開後木天花滲水霉爛會整幅塌下。她希望地政總署鑿開天花檢驗滲水問題後，幫她修補返天花缺口。

朱生自天台暈倒後失去工作能力，日常行動都變遲緩，要由朱太照顧。（羅鈺歡攝）

2017年6月朱太再去信屋宇署與食環署的滲水聯合辦事處求助，滲水辦到朱太家調查漏水情況，並回信指濕度測試沒顯示天花滲水，處方不會採取進一步跟進行動，建議朱太找相關業主商討及維修。朱太說：「漏水情況在雨天先出現，滲水辦好天來檢查有咩用呢？佢哋叫我搵業主商討，咪即係要我搵返地政總署，都係無結果㗎啦！」

朱太坦言，夫妻二人捱大4名子女，用了大半世人才供得一層樓，以為老來有個安樂窩，現在對著一間霉臭的滲水屋，雨季抱著膠水桶過活，每日睡在濕透的空間，弄得周身病痛，朱太說：「邊有錢搬走呢？我寧願要間公屋交換好了！」

牆身滲水令批盪剝落，出現大量裂痕，橫樑柱位更為嚴重。（羅鈺歡攝）

地政總署回應指，2011年9月大廈天台防水層屬大廈公用部分，為解決12樓的滲水滋擾，政府負責一次性天台防水層維修工程及費用，防水層日後的維修及費用，需由業主立案法團負責。而調查滲水起因需於石屎樓板表面進行測試及檢查，但屋內假天花屬私人業主財產，因此需要由有關業主打開所有假天花，局方才可進行全面檢查，包括用紅外線探測工具進行檢測。署方又表示，地政總署有需要圍起其管理的天台部分以確保不會被非法佔用，定期視察時並沒發現天台部分有渠口污穢及淤塞的情況。

油尖旺區議會副主席黃舒明於2003年開始為朱太跟進天台漏水問題，她形容政府做法荒謬：「天台是政府物業，政府就是業主，天台滲水到下層單位就要負責幫人修補返，點可能只負責一次性維修就算呢？仲要叫業主立案法團負責日後費用？簡直不可理喻！你試下其他私人物業咁做，樓下業主會唔會告到你甩褲？政府一邊叫人跟隨《建築物管理條例》344章做法，但自己就推卸責任，政府係咪思覺失調？」他建議政府，若不想管理無主物業的業權，可將物業修補好，再考慮賣給業主立案法團，由法團自己管理。