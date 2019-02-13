【浪費公帑】位置隔涉兼限時開放　政府七個展覽中心日日拍烏蠅　

在這資訊發達的社會，只要用手機或電腦上網click一click，所有資訊都能呈現出來，但政府仍有不少部門開設教育資源中心給市民大眾參觀。「107動力」調查了全港7間資源展覽中心，發現展覽中心人流稀疏、地點偏遠、資訊簡陋，部分更只有辦公時間才開放，召集人何民輝指：「每個中心一年營運花費過百萬，但使用率何其低，簡直浪費公帑。」他促請政府關閉展覽中心，並研究跨部門於指定展場輪替式展出。

107動力組織源於《基本法》107條的理念，即是「香港特別行政區的財政預算以量入為出為原則管理及善用公帑」。一直關注公營服務的使用情況。

組織去年花了兩個月時間，調查全港7間政府展覽中心及教育資源中心的實際使用情況，包括機電工程署總部大樓教育徑、民航處航空教育徑、環保署室內空氣質素資訊中心、公民教育委員會公民教育資源中心、康文署綠化教育資源中心、漁農自然護理署長沙灣政府合署瀕危物種資源中心及香港天文台資源中心。在調查期間，發現除環保署室內空氣質素資訊中心有零星使用人數，其餘展覽中心的參觀人數均是零。

民航處航空教育徑位於大嶼山香港國際機場內的東輝路民航處總部，交通極為不便。（受訪者提供相片）

機電工程署總部大樓教育徑及民航處航空教育徑，分別位於大嶼山機場東輝路及九龍灣香港空運站，位置極為偏遠隔涉。而漁農自然護理署長沙灣政府合署瀕危物種資源中心的公眾參觀的開放時間，更只有周五的下午2時至5時45分，而機電工程署及天文台的資源中心，只開放周一至周五的上午9時至下午4時45分，對朝九晚五的打工仔來說，除非請假前來，否則難以在開放時間內參觀。

107動力召集人何民輝形容他們為「政府7大拍烏蠅展覽中心」，只是為做而做的展覽館，他表示：「無吸引力無人流的中心好應該關閉，不少部門的資源中心都推廣環保，但展覽場地根本無人睇，但電視、電燈、冷氣及電腦設施等長期運作，完全浪費公帑資源。」他建議政府可將所有展覽跨部門處理，並在指定場地輪替式排期展出，就如灣仔會議展覽中心般，市民可一次過參觀多個展館，加強宣傳和豐富展覽內容。同時讓市民比較展館的吸引度，加強政府各部門的競爭力。