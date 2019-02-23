【港黑膠】受「哥哥」啟蒙　中佬愛玩膠　黑膠店：廣東歌始終最好

「斜陽無限，無奈只一息間燦爛」，那時候，香港樂壇百花齊放，香港人深愛廣東歌；那時候，還未有音樂串流，如果要聽歌，仍是要老老土土的，聽黑膠唱片和卡式帶。時日已去，現在說聽歌，歐美日韓台，選擇太多；也太方便了，拿起電話就可以聽，年前HMV結業的消息更加教人茫然，究竟實體唱片是否已走到末路？ 很多音樂人仍為本地音樂尋找新的定位之際，黑膠迷Kenny年前毅然開了一間唱片店，專售黑膠、卡式帶及CD，當中有一半是廣東歌大碟。他想證明，實體唱片有價值，廣東歌絕對是一流音樂。 攝影：鄧穎韜

廣東歌綻放時



80年代，香港樂壇如花盛放，張國榮、譚詠麟、梅艷芳、陳慧嫻⋯⋯數之不盡的巨星風華正茂；84年，張國榮的《風繼續吹》大碟熱賣，當時年僅11歲的Kenny，成為哥哥的頭號粉絲，買了人生第一張黑膠唱片。「張國榮？歌好聽、靚仔、有型、親民，你看他的笑容，嘩⋯⋯雖然他並非特別靚聲，但他很用心去唱歌，他的唱腔就是有一種吸引力。」說起張國榮，Kenny讚不絕口。

因為張國榮，他開始聽黑膠唱片，甚至對之著迷，「聽過返唔到轉頭。」少年15、16時，Kenny還是一名學生哥，當年一隻黑膠唱片的價錢大約3、40元，這是他一星期的零用錢，他根本無法負擔「儲黑膠」這門高消費活動。因此他想出了一條「妙計」，租了唱片，交下10元按金，一去不返，「如果租回來覺得好聽便不還碟，交完按金等於『買』了。視乎隻碟租了幾多次，愈租得多就愈平，可能十零廿蚊都可以買到一隻。」

Kenny因為張國榮而開始聽黑膠，昔日那張《風繼續吹》大碟已經不見了，後來為了紀念當年情，決定四出尋找，終被他買回同一張專輯。

90年代CD興起，以碟身輕巧、器材易攜和精美碟面設計等優勢，取代黑膠成為主流。物以罕為貴，由於這年代黑膠產量減少，現在很多舊作都已經升價不少，「當時賣5、60元，現在都已經升到幾千元。」

當時Kenny也隨著潮流，轉聽CD。但數年後，他再聽次黑膠，那種高級的音樂質感，讓他重投黑膠懷抱。「再聽就返唔到轉頭。無論是音樂的動態和厚度，黑膠都是較優。最重要的是，就算一隻幾好的CD，通常都會吵耳；而黑膠，就算很大聲，也不會這樣。」

Kenny直言自己「甚麼都聽」，CD、黑膠和卡式帶都齊全，店內更有一幅CD牆，擺放很多90年代粵語CD。

張國榮第11張粵語錄音室專輯《Leslie》。

實體碟的美



「和吃飯一樣，你可以吃一個快餐，也可以去鋸一塊扒，同樣是吃飯。對我來說，聽黑膠就好像鋸扒，是一種享受。」對Kenny來說，聽歌就如吃飯一樣重要。他表示，自己在街上可能會聽CD和串流，但有時間和空間，必然選擇黑膠碟。

黑膠有哪幾種？Kenny向我們介紹，大家所聽的黑膠大碟，通常都是33轉的12寸黑膠碟，和一些45轉的12寸混音大碟（Remix），還有10寸的小黑膠碟。所謂轉速，就是黑膠唱片在一分鐘之內轉出的圈數，當轉速愈高，唱針停留於唱片溝槽的時間愈長，能讀取更多的音頻，聲音就愈好聽，而音樂的密度亦愈高。然而，轉速愈高，碟中可記錄的歌曲長度就會愈短。曾經流行的78轉黑膠唱片，只能記錄一、兩首歌，現在已相對罕有。

Kenny認為聽歌如吃飯，也是人生必需。

以前又有一些「白版碟」，封套並無特別設計，只得白色封面。他解釋，唱片公司推出新碟之前，會特製數百隻45轉的宣傳大碟，入面只錄製了一首歌，再派給電台監製和唱片騎師（DJ）播放，特別靚聲，「白版碟當年基本上沒有發行，所以是買不到的，但可能DJ和歌手送給別人，經過不斷轉手，現在流落在民間。」

+ 8 + 7 + 6

Kenny即場選了張國榮第11張粵語錄音室專輯《Leslie》的黑膠唱片和CD，播放出第三首歌《側面》，嘗試比較兩者分別。第一次聽，兩者好像分別不大，但多聽兩三回，將聲量調高，CD的人聲明顯有點沙和拆，而黑膠聲音則保持圓滑；黑膠音樂的人聲非常透切清晰，低音也相當震撼，比起CD更具現場感。

無論是黑膠還是CD，Kenny確信，實體碟遠比數碼化的串流音樂，更有質感。他認為，買實體碟不單止是買歌，更重要是那分情懷，和用心的專輯設計。「在唱片的製作上，可以看到那份情懷。當年的設計真的很漂亮，又可以實在地看到那歌詞、精美的製作等。但現在數碼化了，封套、設計和歌詞都看不到，感覺好虛浮。」

Kenny即場播放一隻黑膠碟和一隻CD，比較兩者的分別。當聲量愈高，CD愈見拆聲吵耳；而黑膠則有更強的現場感，猶如置身演唱會一樣。

黑膠專賣店 讓港人回到8、90年代



買一隻儲一隻，慢慢儲了十多萬隻黑膠唱片，大部分都是廣東歌大碟。他頓然覺得，自己買得太多了，於是前年他開了一家二手黑膠網店，售賣自己的珍藏。經營一輪後，他發現黑膠還是很受歡迎，「頭一個月有五位數字的生意額，並且很快變了六位數。」反應熱烈下，在同年11月，他選擇在200尺的辦公室，開了實體店，讓客人看實物和試碟，黑膠唱片專門店「港膠所」正式營業，「我們是以廣東歌起步，所以是香港的黑膠，簡稱『港膠所』。」

Kenny儲了十多萬隻黑膠唱片，廣東歌佔一半。

去年11月，港膠所再度擴張，Kenny在葵涌工業區一座工廈買下一個單位，繼續營運黑膠事業。一出貨𨋢，我們便能聽到右邊傳出樂聲，店子以一首柔柔的《獨上西樓》，為來者引路。轉入走廊，牆上掛著麥當娜、Tears for Fears、許冠傑和譚詠麟的經典黑膠唱片，讓人目不暇給。店內的生意不錯，幾位客人正在尋寶，一位女士選了3、4張林憶蓮的黑膠大碟準備結帳。港膠所不僅賣廣東歌，連古典音樂、英美流行曲和爵士樂等，一應俱全。

去年大型唱片店HMV結業前，其實早已有很多小型唱片舖撐不住，紛紛止蝕離場。面對唱片市道的低氣壓，Kenny未曾擔心店子的生意，「現在大型唱片舖頭沒有途徑收舊版唱片，而舊版的唱片不會再印，近年好多復刻碟，但這些復刻碟的聲音也是不及原版好。我不擔心沒有銷路，反而最擔心是無貨，因為這些碟花一隻，或者丟一隻，就已經是無一隻。」

港膠所位於葵芳華業工業大廈B座，雖然設於樓上舖，但Kenny並不擔心客源少，「樂迷不會考慮方便與否，而是考慮是否找到隻碟。如果貨品齊全，又覺得抵買，他們一樣會上來。」

Kenny說，本地的黑膠市場其實十分蓬勃，很多中年人也來找自己的回憶，亦有些年輕人慕名而來，「來我們舖頭的，很多都是3、40歲，他們都是聽廣東歌長大，來買回他們的童年回憶。不過都有年輕人上來，因為他們的父母有聽，他們又覺得好聽，所以現在好多『後榮迷』和年輕陳百強迷，他們會上來逛逛買碟。」

+ 4 + 3 + 2

我們的廣東歌時代 會回來嗎？



1989年，譚詠麟登上日本《紅白歌唱大賽》，以廣東話和日語混合，演唱了一首《愛念》，成為首位在紅白舞台演唱廣東歌的歌手，昔日廣東歌深受樂迷愛戴，不單在本地熾熱，更在海外舞台發光發熱。韶華去，現在廣東歌很少外傳，就算在本地，流行程度也不及當年。常有人嘆，「香港樂壇已死」，也有人對今天的本地流行曲嗤之以鼻。

譚詠麟、王菲、陳慧嫻等數之不盡的港星，當年紅遍東亞，將香港音樂外傳。

見證本地音樂的變遷，他也擔憂廣東歌創作不再受歡迎，「舊歌經過沉澱，變了經典永遠流芳，但新的創作反而沒有那麼受歡迎。現在的歌手也不差，只能說此一時彼一時。這的而且確實在發生，否則就不會每個周末都有流行經典50年。」他又說，8、90年代是樂壇盛世，純粹是一個《勁歌金曲》獎項，都有多個天王巨星競爭，這種盛況已不復見。

縱使舊日的風采已漸褪色，他仍希望未來會有千千闕歌，讓本地音樂再次奏得響亮。「其實現在也很流行廣東歌，電視劇和電影都好，也是用廣東歌的主題曲，可能只是不及當年。我仍然期望，香港樂壇可以再次百花齊放，給大家更多好歌。」