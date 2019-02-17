【塞車問題】灣仔區多個塞車樽頸位　區議員：好多車停在黃格

灣仔區交通問題日益嚴重，區內不少地方都出現車輛長時間停留於黃格上的情況，以致交通擠塞，有區議員要求警方加派人手，落實錄影執法，以打擊違法行為。

軒尼詩道一帶每日下午約四時至晚上七時，都會出現交通擠塞，灣仔區區議員及發展、規劃及交通委員會主席李均頤指，不少學生因有課外活動，會四時過後才放學，而該段時間路面上亦有不少送貨車輛。「軒尼詩道與馬師道、杜老誌道兩交界處為區內「樽頸」位，加上傍晚的下班人潮，令盧押道和軒尼詩道交界，亦會出現擠塞。」

灣仔區區議員李均頤指，軒尼詩道與馬師道交界為區內交通擠塞黑點之一。(資料圖片)

區內出現多個交通擠塞黑點，成因除了車輛數量太多，亦因有車輛不依交通規則，將車輛停留在黃格上。李均頤表示，由天樂里行經馬師道、駱克道，往灣仔北方向時，不少駕駛者都難以看清設置於駱克道的交通燈號，難以判斷有否足夠時間、位置通過，以至踏入黃格後才發現已轉燈：「可能需要在較前位置，多加一盞交通燈，讓較後的車也能看見，但需要運輸署仍調整、研究，否則可能會影響到其他駕駛者。」

她又認為，馬師道和鴻興道交界處的交通燈號可以延長，令更多車輛得以疏導。運輸署就有關問題回覆區議會時提到，現時馬師道與軒尼詩道、駱克道、及鴻興道三個交界處的交通燈號，在交通繁忙時間已採用較長的燈號週期時間，並按現場的交通情況分配綠燈時間給各個方向。署方又承諾，將留意該處交通情況，在有需要時調整燈號時間，以疏導交通，減少車輛在交通繁忙時段停黃格內的情況。

對於有車輛在黃格上停留，李均頤指已要求警方加強錄影執法，拍下車輛的違法行為。(李均頤提供)

不過，有車輛在黃格上停留，有時亦是駕駛者心急行車、衝黃燈所致，李均頤指，已要求警方加強錄影執法，拍下車輛的違法行為，再向涉事司機寄出告票：「去年下半年，警方也曾經試行，希望接下來可以是長久實踐。」她亦在區議會上亦要求警方調派更多人手，處理違規問題。

警方在區議會上提交的書面回覆指，灣仔警區一直有派員於繁忙時段處理當區交通擠塞問題，並於2018年11、12月期間，在軒尼詩道一帶發出45張定額罰款告票。警方又指，該警區多年來都希望增加警員人手，處理交通擠塞等的地區問題，惟交通警員的數目一直維持不變，將繼續靈活調配資源，加強執法。

對於人手不足的問題，李均頤亦表理解，指是制度上警方是以一區的居住人口調配人手，灣仔區的居住人口少於15萬，難以要求增加人手，故會考慮將此問題，交給立法會議員在保安事務委員會上提出。她又指，在未有撥款增聘人手前，警方可考慮調配輔警支援，協助執法。