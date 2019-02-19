【你睇我唔到】保安瞓覺　更亭貼反光貼紙　望唔到當解決咗？

保安員擔當着守護家園的重要角色，稍有鬆懈易令賊人有機可乘！有馬鞍山居民表示，富輝花園內一個保安更亭常常沒有職員當值，或是見有保安員在亭內公然睡覺。他們曾向管理處投訴，惟對方的應對方法，竟是在玻璃上貼上單面反光貼紙，令途人看不到亭內情況？

農曆新年剛過，有網民戲稱，各大屋邨屋苑的保安逗過利是後，部分人的工作態度便直線轉差，指「一年一度保安員禮貌週」已經完結。有馬鞍山富輝花園的居民亦指，屋苑內保安員時有表現不佳的情況，但更令他們不滿的，是管理公司疑似「掩耳盜鈴」的處理手法。

有居民指，向管理處投訴保安員的問題後，對方只在玻璃貼上單面反光貼紙，令途人看不到亭內情況。(「馬鞍山之友」圖片)

據知，居民曾向管理公司反映，指屋苑更亭內保安員當值時睡覺和離開崗位，擔心會影響屋苑安全，希望管理公司能作出改善行動。據他們稱，對方並非處分相關人士或減少工時，反而只在更亭的透明玻璃上貼上單面反光貼紙，變相只可由更亭內望出外面，令途人不能望到更亭內情況。消息傳出後引起熱烈討論，當中不少人認為保安員「坐足十幾個鐘」，不小心「恰着」亦無可厚非，但管理公司的做法就完全不合情理。

就以上事件，屋苑管理公司發言人表示，在配合屋苑的資源安排下，保安人員會在處理個別事件或在支援其他職員時短暫離開崗位，而公司嚴格規定保安人員必須遵守條例及守則，不得在當值時間睡覺，屋苑經理會不時提醒及訓示保安人員，如發現有職員違反紀律，公司會加以警戒或進行內部處分。

至於被指在保安亭玻璃貼上單面反光貼紙，發言人指該處貼的是「茶色」玻璃貼而非反光貼，指有關崗位在下午時份玻璃窗正面被猛烈陽光直射，影響保安人員視野。發言人續指，在收到居民反映意見後，管理處已將正面的「茶色」玻璃貼移除，回復舊觀，並會與法團商議解決陽光直射玻璃窗的方法，平衡業戶要求保安崗位透明度的需要。