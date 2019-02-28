九巴班次時間顯示屏故障近一年　居民：等緊車去買枝水都唔安落

政府近年提倡發展智慧城市，但早年有人反映，在香港等巴士比越南胡志明市居民還要慘，因為胡志明市早已有巴士實時位置資訊，反而香港近年才致力發展有關技術。對於長者來說，沒有智能電話，巴士站的班次時間顯示屏便是他們的路燈。惟有市民反映，屯門良景巴士總站的巴士時間班次顯示屏故障，近一年仍然未有修復，令市民不便。

屯門社區網絡發言人良景社區主任王德源表示，去年5月接獲一位行動不便的居民投訴，指屯門良景巴士總站的巴士時間班次顯示屏故障多時，令居民未能參照巴士開出的時間，造成不便。王到場視察後，發現顯示屏貼上「故障待修」紙張，惟未見有相關技術人員維修。

王德源去年5月去信九巴，要求維修顯示屏，惟九巴以承辦商暫時未能提供零件更換為由而未能維修，「故障待修」告示仍然高掛。（王德源提供）

王德源指，雖然現時巴士站的月票機上有另一個巴士時間班次顯示屏，「但好細個，而且與主要巴士站有一段距離，要特登走過去睇。」有行動不便的居民向他反映，「每次都要行到去先睇到時間，等緊車想去附近便利店買枝水都唔安落，驚走咗架車」。

市民若要知道巴士開出的時間，便要走到圖片最右邊位置附近的月票機，惟顯示屏較細，且距離主要巴士站較遠，對行動不便的市民造成困擾。（Wiki截圖）

王稱去年5月曾去信九巴，要求巴士公司盡快維修顯示屏，並提供清晰告示，清楚表明巴士路線所開出的時間。惟九巴當時回覆，因承辦商暫時未能提供零件更換，故未能維修。直至現時，良景巴士總站的巴士時間班次顯示屏依然高掛「故障待修」告示，王德源亦建議，「大部份車站已換上彩色顯示屏，希望九巴能將現時的舊式顯示屏一併更換。」