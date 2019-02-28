【鎅腳扶手梯】港鐵去年至今15宗扶手梯故障意外　邊個站最危險？

今早港鐵牛頭角站發生因扶手電梯機件損毀而割傷乘客的意外，再令市民擔心扶手電梯的安全。記者翻查資料發現，去年港鐵發生至少15宗扶手電梯故障意外，大部分為梯梳炒起，當中不乏因衣物和螺絲卡着組件引致。另外，意外發生的次數頻密，有車站半年內發生至少3宗意外，恐為「最危險車站」。有業界的工程人士認為，連番事故與電梯非由原廠保養，以及人手未能應付電梯老化保養速度有關。

過去一年港鐵扶手電梯故障意外事件。（綜合新聞資料）

記者綜合資料發現，去年發生至少15宗港鐵電梯意外，當中有11宗涉及「炒梯」，有3宗分別疑因乘客頸巾和螺絲卡着組件引致，大部分都無人受傷。除了今次牛頭角站引起9人受傷的意外，較嚴重的一次事故為去年5月，太古站一條連接B出口、由月台往大堂的上行扶手電梯的梯梳炒起，導致三男女跌傷。

記者亦見港鐵電梯意外發生的次數頻密，去年5月及7月分別發生3宗扶手電梯事故。如以車站計算，觀塘站發生電梯意外次數最多，分別於去年3月、5月和8月發生至少3宗「炒梯」意外。

升降機公司任職業務拓展主任唐啟承（Edward），過去為電梯及升降機資深工程人員，亦是「電梯資料網」負責人。他認為，港鐵電梯事故接二連三源於多個因素，包括12年前兩鐵合併後，政府和港鐵招標時為引入價格競爭不時轉換扶手電梯的保養維修商，變相令電梯不再由原廠商保養，不同零件幾經「轉手」，恐因而令保養質素參差。

Edward又稱，現時港鐵網絡內共有超過1,000條扶手電梯，港鐵扶手電梯設計壽命一般超過40年，使用約25年便會大翻新，由承建商為整部扶手電梯各項組件詳細維修及保養，以及更換耗損的部件。但他指出，業界的人手遠遠追不上電梯老化和應付保養期限。

他續解釋，本港升降機及自動梯註冊工程人員有約5,700名，雖然近年入行新人由過去每年70人增至250人，但考牌均需4年，期間人手仍緊絀，「他們不單要應付港鐵逾1,000部扶手電梯，亦要維修全港逾7.5萬部升降機及自動梯。」而為港鐵維修電梯時亦有限制，維修需分批進行，而每組兩名工程人員只可趁港鐵收車後3個小時內，每半小時維修及保養1部電梯，換言之1日最多只可完成6部電梯保養。

根據立法會文件，港鐵公司每隔約兩星期會安排承辦商為扶手電梯進行例行檢查及保養，並於2002年起為車站扶手電梯進行大型翻新計劃，並預計在今年完成所有翻新項目，惟截至去年上半年，只完成逾370條扶手電梯的翻新工程。

對於過去不時發生外來物件卡着組件導致電梯事故，Edward稱難以避免，惟扶手電梯一般都設置安全掣，萬一電梯發生故障就會馬上剎停，故甚少有嚴重傷亡。