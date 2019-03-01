【三隧分流】新方案邊個塞車重災區最受惠？　資深的哥咁分析

運房局宣布三隧分流方案將捲土重來，局長陳帆預告議案月尾將於立法會重新動議，「紅加東加西減」幅度維持不變，但新增兩項優化措施包括成立「智慧交通基金」，研究引入「擠塞徵費」等。會上運輸署交代現時東、紅兩隧的擠塞情況，預計三隧分流方案實施後，2021至2023年東紅兩隧車龍預計可縮短1至超過4成，東區走廊、油麻地果欄、加士居道上橋位及告士打道等塞車重災區情況可獲改善。 市民用家對方案看法各異，有市民指現時中環灣仔繞道啟用後，往港島方向岀口擠塞情況嚴重，因此難以估計三隧分流的真正成效；亦有市民認為方案將東隧及紅隧收費過調得太高，指政府應盡早買斷西隧專營權，一次過調低三隧價格。

運房局今（1日）午召開記者會，運輸及房屋局局長陳帆預告月尾將於立法會重新動議三隧分流無約束力議案，新安排中三隧收費調幅與原方案不變，紅隧和東隧將加價至40港元，西隧減價至50港元，又提出新優化措施包括成立「智慧交通基金」，將額外多收的9億多隧道費用作發展香港成為智慧城市及善用科技舒緩交通擠塞，又承諾於2023年收回西隧時全面檢討三隧收費，以及研究引入「擠塞徵費」，讓載客量高的車輛可享較優惠收費，反之客量低的車輛收費較高，另外於不同時段採取不同收費。

運房局召開記者會，預告月尾將於立法會重新動議三隧分流無約束力議案。（羅君豪攝）

陳帆於會上指中環灣仔繞道上月24日全面開通後，西隧塞車情況得以改善，但紅隧及東隧仍然超出負荷分別達77及38個百分點，因此須調整讓西隧接收紅隧及東隧的部份車流量。會上運輸署亦交代現時東、紅兩隧的擠塞情況，早上由漆咸道、公主道、加士居道經紅隧過海嚴重擠塞，龍尾至高山劇場、何文田紅磡警署、油麻地果欄，車龍可長達3公里，嚴重時塞車超過30分鐘。而傍晚時份，由告士打道過紅隧，龍尾仍徘徊政總，嚴重時塞車時間超過30分鐘。

另外於東隧，現時早上由觀塘經鯉魚門道過港島，龍尾達觀塘警署；如由將軍澳經將軍澳道到東隧過港島，龍尾有時超過將軍澳道路口，排隊需超過15分鐘。而傍晚時間由東區走廊前往東隧過海，龍尾到北角政府合署，需排超過15分鐘，一周有1至2日更會排到北角碼頭。

預計方案通過後 車龍可縮短超四成

運輸署預計三隧分流方案實施後，2021至2023年東紅兩隧車龍預計可縮短1至超過4成，經東區走廊往紅隧可快13分鐘，而前往銅鑼灣及跑車地的非過海車輛亦不需被車龍擠塞。署方又預計油麻地果欄、加士居道上橋位車龍可消失，經窩打老道、渡船街路口的非過海車輛亦不需被車龍擠塞。另外灣仔告士打道過海車龍縮短後，可釋放5個交通擠塞的分流點，方便巴士埋站及乘客上落。

的士司機方先生認為分流方案成效難以估計。（蔡正邦攝）

市民：難估分流成效

政府對三隧分流方案預算理想，但市民用家則看法各異。方先生從事的士行業超過20年，他指現時中環灣仔繞道啟用後，西隧車流量大增，往港島方向岀口擠塞情況嚴重，因此難以估計三隧分流的真正成效。他認為如要真正改善三隧擠塞情況，反而應該減少巴士經紅隧過海，轉為經西隧過海。陳先生駕駛的士3年，他認為三條隧道一樣擠塞，調高紅隧及東隧價格無助解決擠塞問題，又形容對今次三隧分流方案「冇眼睇」，「路就得咁多，車就愈嚟愈多！」他認為要紓緩交通情況，應該限制車輛發牌才能治本。

「東、紅隧收費調得太高」

雷先生有5年駕駛貨車經驗，指過往有九成客人都會因紅隧收費相宜而選擇走紅隧，因此經常阻礙「搵食時間」。他表示贊成三隧分流方案，認為若果擠塞情況紓緩後，能加快「搵食時間」，不過就認為是次方案將東隧及紅隧收費過調得太高，「如果20至30元嘅價格可以接受，而家太貴啦！」他又認為政府應盡早買斷西隧專營權，一次過調低三隧價格，惠及市民。專門來到砵蘭街購買建築材料的姚先生，他本來是裝修師傅，經常需要使用小型客貨車運送物資，他表示反對三隧分流：「本來三條隧道的價錢有高有低，我可以選擇較便宜的方法過海，現時三條隧道都一樣貴，成本也上升了。」