馬會擬彭福花園興建馬匹體驗中心　市民有得體驗騎馬

香港賽馬會向城規會申請，於沙田馬場彭福花園內興建一所馬匹體驗中心，佔地約4,540平方米，不多於5%的公園面積。馬會稱體驗中心將可供公眾於非賽馬日及晨操時段使用馴馬場，並提供騎乘體驗活動。

香港賽馬會申請於彭福花園興建馬匹體驗中心。（資料圖片）

訪客亦可與馬匹合照

根據城規會文件，擬建的馬匹體驗中心將位於沙田彭福公園的西北部分，地盤面積約4,540平方米，佔用不多5%的公園面積，並擬興建共七所建築物。中心內將設有訪客亭、演講亭及馬廄作教育用途，而馴馬場亦會於非賽馬日及早上晨操時段向公眾開放。

馬會指出，中心將為訪客提供與馬匹合照機會，並於馴馬場提供騎乘的體驗活動，希望促進及培養年輕人及公眾對馬匹的興趣。而中心的開放時間將配合賽馬活動，並設有預約安排。

馬匹體驗中心擬建計劃圖，將有七座建築物。（城規會文件）

馬會指出，擬建計劃為開放式設計，讓訪客能融入公園及馬場的戶外環境。另外，擬建地點附近沒有稀有、瀕危或受保護的生物品種；加上選址於公園外圍，不會影響公園人公湖原有的野生白鷺及水禽。

於施工期間，將有適當的管理措施，相信對現有彭福公園影響不大。馬會稱分別於2017年7月及2018年5月諮詢沙田區議會，並獲得地區支持。