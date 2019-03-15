【黃埔垃圾山】垃圾種類層出不窮　連馬桶都有　竟是歷史問題？

黃埔新邨附近一帶的街道經常堆滿垃圾，除了家居垃圾，還有建築廢料、傢具、廚餘等垃圾，引致環境衛生問題，當中以船澳街情況最為嚴重。有社區幹事巡查時，發現每天晚上平均有10幾袋黑色垃圾袋，情況令人關注，建議政府加強打擊非法傾倒。

九龍城區議會於3月14日召開食物環境衛生委員會，其中一項議程討論有關船澳街垃圾處理事宜。九龍城紅磡灣區議員張仁康遞交文件指，收到居民投訴每晚八時左右，有人於黃埔新邨遠富樓樓下船澳街位置堆放非家居垃圾，包括廚餘、傢具等。另一方面，食環署的外判商亦把附近的垃圾集中在該處候運，加上佳寶超級市場及附近食肆亦時有把廚餘、賣剩的菜、肉等棄於該地，令該處儼如一個無遮無掩的垃圾站，構成衞生問題。

黃埔居民協會社區幹事黃馳表示，「每天晚上大約十一時，是垃圾堆積的高峰期，每晚平均有十幾袋黑色垃圾袋的垃圾，農曆新年前後更是堆積如山，雖然每天早上七時左右會有垃圾車清理，但垃圾堆積一晚已引致嚴重環境問題，包括傳出臭味及引來老鼠、蟑螂。」

該處之所以會經常堆滿垃圾，原來是歷史遺留的問題，黃埔新邨於1976至1978年間落成，是香港早期的新型私人屋苑之一，但大廈設計沒有垃圾房，因此居民一直以來只能把垃圾棄置至後樓梯或後巷。「由於是歷史問題，食環署及居民之間已經有共識，將船澳街位置視為垃圾收集點，居民可於該處棄置家居垃圾，清潔公司會於每天早上進行清理。」黃馳說。

惟近年除了家居垃圾外，附近的商戶及食肆會非法傾倒建築廢料及廚餘至該處，令環境衛生更為惡劣。有黃埔新邨的清潔工向《香港01》記者表示，「啲人好離譜，乜都掉出嚟，馬桶都見過。過年前情況最嚴重，我都好無奈！」

黃埔新邨於1976至1978年間落成，是香港早期的新型私人屋苑之一。（鄧詠中攝）

黃馳指，街坊的投訴此起彼落，「通常投訴完會有所改善，但隔一段時間，非法傾倒問題又再出現。」他認為政府應加大力度打擊非法傾倒，同時認為黃埔新邨各大廈應與清潔公司「夾時間」丟棄及清理垃圾，避免垃圾留過夜。

據悉黃埔新邨的大廈外牆位置安裝了CCTV，以起阻嚇作用。而最近黃埔新邨的垃圾站為必嘉街公眾垃圾站及鶴園街垃圾收集站，當中必嘉街垃圾站為24小時開放。