實測新郵資標籤機揭漏洞：要輸入重量但冇磅、冇凸字輔助視障人士

香港郵政於去年12月在中環、尖沙咀及元朗設置三部郵資標籤售賣機，並計劃於今年年尾於全港18區再增設160部。《香港01》與西貢區議員張美雄進行實測，發現新郵資標籤售賣機有三大漏洞：冇磅、冇凸字、只收八達通。張美雄認為政府雖倡議推行「智慧城市」，郵票標籤卻不「智慧」，比如缺少電子磅、未有顧及視障需要等等，遠不及新加坡的SAM機器，希望香港郵政加以改良節票標籤機。 攝影：王譯揚

為了方便市民可以24小時查詢郵資，香港郵政於去年12月於中環郵政總局、尖沙咀郵政局及元朗郵政局設置三部新款郵資標籤機。市民可以透過機器購買郵資標籤，郵資範圍為2元至403.5元，可寄往本地或第三區（例如俄羅斯及非洲等地），信件樣式由小型信件到郵包均可，郵包最多重2公斤。

西貢區議員張美雄指新郵資籤售賣機有三大漏洞。

三大漏洞：冇磅、冇凸字、只收八達通

記者與西貢區議員張美雄試用中環郵政總局外的新郵資標籤售賣機，發現有三大漏洞。首先，機器需要市民輸入郵件重量，但沒有磅供市民稱重，張美雄斥：「郵資似乎根據郵件重量而定，如果郵資機上沒有磅只有尺，我們需要兜一個大圈走入郵局磅重量，否則只能『估估吓』，自行推斷郵件重量，十分不便。」

郵資標籤售賣機要求市民提供郵件重量，卻沒有提供電子磅讓市民稱重。

其次，舊有郵票售賣機有凸字，但新款郵資標籤機為全觸屏，沒有凸字，視障人士難以使用。另外，新機付款方式單一，不盡方便，「新郵資機只設八達通收費，不設現金、支付寶等支付方式，應加以改良。」據悉，香港郵政會於今年底在全港逐步設立160部郵資標籤機，取代舊式郵票售賣機。

舊式郵票售賣機有凸字，方便視障人士使用。

區議員：政府倡智慧城市但郵資機不夠「智慧」

張美雄批評，「政府倡議要將香港發展成『智慧城市』，但只是郵資標籤機的設計已經不夠『智慧』，遠遠落後於新加坡等地的郵票售賣機。」新加坡郵政於2015年推出SAM機器，市民可以使用這部機器繳付電訊、信用卡等款項及購買郵資標籤。SAM機器的螢幕可以顯示「信件尺寸」，並具有電子磅功能，市民把信件放上螢幕，便可同時量度信件尺寸及重量，從而知悉應繳郵資。

張美雄指，郵資標籤集賣機有三大漏洞：沒有磅、沒有凸字及只接受八達通收費。

街坊楊小姐受訪時分享用後感，她指新郵資標籤機不設售賣時間限制，加上於便利店購買郵票最少要十張，這部機器可以一張一張買，十分方便。但她認為需要為機器增設電子磅，「我剛剛向職員確認買兩元的郵票就可，否則我會選3元的，保險一點，有磅的話就可以少花一點冤枉錢。」

集郵愛好者憂郵票成歷史

而本身為集郵愛好者的馬太則擔心新郵資標籤機取代陪伴了香港人27年的舊郵票售賣機後，郵票會成為歷史，「（舊郵票機被取代）很可惜，舊郵票機是歷史的見證，希望政府會予以保留。而且我會選擇使用舊郵票機，因為我喜歡郵票，郵票可以代表到香港特色，很擔心舊郵票機消失後會少了人使用郵票。」