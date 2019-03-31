【馬鞍山講呢啲】頌安邨稻香結業 　酒樓櫈免費拎　網民嫌污糟

酒樓結業後，原有的枱櫈、碗碟會如何處理？是全數賣掉還是撥入其他分店？今天(31日)有網民指，馬鞍山頌安邨的稻香酒樓要結束營業，而酒樓的椅子竟然可以免費任拎。不過，一眾「馬友」竟紛紛表示「唔會拎」，更呼籲大家「便宜莫貪」，以免帶菌回家。

除了關注日後要到何處飲茶，今天下午亦有「馬友」指，酒樓的椅子全都放在店舖門外，讓人免費拿走。(黃廸雯攝)

連日以來有網民在Facebook群組「馬鞍山之友」發帖，指頌安邨的稻香酒樓於今天最後一日營業。除了關注屋邨是否會有其他酒樓、日後要到何處飲茶之外，今天下午亦有「馬友」指，酒樓的椅子全都放在店舖門外，讓人免費拿走。

根據酒樓貼出的告示，該店只營業至今天下午2時，此後顧客如要光顧，則需要前往大圍或沙田分店，但就沒有提及有關處理椅子的安排。《香港01》記者今天亦曾到場視察，在下午5時左右，酒樓只剩下數名裝修工人和職員作善後工作，而場內只剩下一張張圓桌，並沒見有任何椅子。據職員指，今天稍早時間椅子確是任人拿取，而且很快已經全數被取走。

記者到場時，場內只剩下一張張圓桌，並沒見有任何椅子。(黃廸雯攝)

既是連鎖酒樓，一間分店結業為何要將椅子清走，而非留予其他分店使用？不少網民對於此事議論紛紛，他們大多認為酒樓椅子十分骯髒，不應隨便帶回家中，又指將椅子拿回家是代替酒樓處理垃圾，表示「除咗恭喜我都唔知講咩好」。