【屯門休憩地縮水】三分二改建屋　康樂設施減半　政府被斥盲搶地

由前區域市政局留下的「屯門第17區休憩用地」工程項目，現屆政府將逾三分二用地改劃作建屋，其餘一幅現用作臨時停車場的土地，亦按照「一地多用」原則，建議興建一個提供150個車位的公眾停車場，其上蓋起球場等休憩設施，本來擬建的11人草地足球場可能大縮水，變成停車場上蓋的5人足球場。有區議員反映，新車場不足以應付現時臨時停車場內的200至300部車，恐加劇區內違泊問題，亦指政府只管「盲搶地」建屋，其「先建屋，後規劃」的態度，漠視區內整體配套，日後入住居民恐生活受累。

政府將「第17區休憩用地」的三分二用作房屋發展，其餘一幅擬用作公眾停車場，上蓋建球場等。(黃廸雯攝)

九年前地委會通過建設康樂設施

「屯門第17區休憩用地」毗鄰南豐工業城，原分別於2009及2010年，獲地委會通過建設康樂設施，包括一個11人足球場、一個滑板場、一個籃球場、一個太極廣場、一個健身角、一個社區苗圃、一個中草藥園等，但事後一直「只聞樓梯響」。

今屆政府改劃作房屋發展

直至上屆前特首梁振英政府重提有關用地發展，但之後政府為增加房屋用地，重新整合天后路附近3幅政府土地的用途，並將天后路以南兩幅土地（即見圖地盤甲及地盤丙）改劃作房屋發展用地，預計可提供逾3千伙單位。而天后路以北的一幅土地（地盤乙）則保留作興建康體設施，整個休憩用地面積只有約6,910平方米，現時用作臨時公眾停車場。

「屯門第17區休憩用地」工程計劃最新工地位置圖。（屯門區議會文件）

停車場僅150車位 上蓋建球場

政府為配合去年施政報告中提出的「一地多用」原則，擬於地盤乙增建一座兩層高的公眾停車場，提供約150個泊車位，包括115個私家車位、20個重/大型貨車位及15個輕型貨車位。

經過政府整合用地之後，原本「屯門第17區休憩用地」工程計劃中的康樂設施大縮水。休憩用地將在公眾停車場上蓋發展，原擬建設的11人足球場，將改為一個5人足球場或一個手球場及50個座位，其餘康樂設施只剩下一個滑板場、一個籃球場、更衣室及洗手間等，而原有計劃曾提及的健身角、社區苗圃和中草藥園都不見蹤影。

「屯門第17區休憩用地」設施變化。（屯門區議會文件）

區議員﹕新停車場不能應付現有需求

屯門區議員譚駿賢批評，停車場根本不能應付現時區內的車位需要。他稱，目前用地上所設有的臨時停車場已達200至300架，當中大部分為大型貨車，日落房屋落成後，帶來數以千計的人口，恐進一步加劇區內違泊問題，建議政府考慮加高停車場，以增加車位數目。

對於今次用地整體規劃中，另一位屯門區議員楊智恒認為「難以收貨」。他稱，現時房屋需求殷切，政府搶地建屋「無可厚非」，但往往「先建屋，後規劃」的態度，又沒有做到「以人為本」，恐衍生莫大民生問題。

區議員﹕一地多用欠社福設施、交通配套

楊智恒稱，除了車位不足，原定的康樂設施大減，雖政府聲稱要「一地多用」，但沒有因應建屋計劃增建社福設施和交通配套，「居民都希望住得安樂，但入住後發現原來甚麼都沒有，恐惹來民怨」。他補充，因涉事的地點位於工業區，附近2013年入伙的龍逸邨，不少居民已對區內社區和交通設施不足怨聲載道，「例如前往巴士站需步行至少15分鐘到龍門居，再轉乘506港鐵巴士線到市中心，在車站往往人頭湧湧，要等多班車才上到車」。他預料，日後17區的房屋落成入伙後，恐加劇區內人口壓力，要求政府重視檢視和規劃，「不是塞人入區就算！」