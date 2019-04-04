【龍窯告急】房署稱屯門培愛學校須急拆　關注組發起聯署行動

《香港01》日前率先報道，政府決定拆卸屯門培愛學校舊址，並將鄰近被評為三級歷史建築的「青山龍窯」保育範圍作興建逾公營房屋，惟政府疑未完成區議會諮詢就「偷步」動土。房屋署最新回覆時反駁，已諮詢議員及持份者的意見，又透露「政府需盡快清拆該學校，以配合下年初的公營房屋的動工」。

記者早前發現，建築署在3月28日於香港基督教服務處培愛學校舊址進行校舍拆卸的前期準備工程，惟鄰近的「青山龍窯」第二代窯主梁柏泉以及屯門區議員反映，事前並不知情。屯門區議員林頌鎧亦指出，房屋署於3月5日向區議會諮詢屯門中的公營房屋發展計劃時，會內議員全數反對拆卸培愛學校建屋，加上當時資料未齊，包括建屋數目、配套和施工詳情，以及如何確保鄰近僅約30米的龍窯結構安全，又未回應將培愛校舍改為社區中心訴求，要求署方提供詳盡文件再重返區議會討論。

香港基督教服務處培愛學校舊址正展開工程。（資料圖片／陳諾希攝）

房屋署最新回覆《香港01》時稱，署方已於3月5日舉行的屯門區議會中介紹了有關屯門中公營房屋發展的計劃，並諮詢議員及持份者的意見。在會上亦交待了政府將於本年展開拆卸培愛學校舊址工程。

署方又透露，待拆卸工程完成後，房委會會接管地盤並興建公營房屋。政府需盡快清拆該學校，工程需時約11個月，以配合2020年初的公營房屋的動工及於2023/24年度的完工。署方強調，城規會已要求房屋署在有關用地發展公營房屋時，考慮提供合適的地方促進陶窯文化的保育工作。青山陶窰也沒有納入公營房屋發展範圍之內。

身兼「龍窯關注組」和灣仔區議員的楊雪盈呼籲市民參與周六的聯署行動。（資料圖片／陳諾希攝）

身兼「龍窯關注組」和灣仔區議員的楊雪盈對此表示「非常憤怒」，批評政府無視區內社區設施的需要盲目建屋，「現時只能退而求其次，盡力保護龍窯」」。她稱，據了解，政府在龍窯建40層高的公營房屋，「難免禍及鄰近窯址結構」，又政府一直未有交待龍窯的保育措施，「問房屋署對方又稱是文物保育專員的工作，但文物保育專員職權又有限」，難以釋除疑慮。

楊雪盈呼籲市民和各界人士，今星期六（4月6日）下午2時半到屯門置樂花園參與聯署行動，要求徹回「拆校建屋」的決定，保育龍窯。她亦表示，關注組亦擬與藝術發展局，聯同部分官員於今月下旬開會商討事件。