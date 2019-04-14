【沙田垃圾山】倒食物殘渣惹老鼠　上禾輋村民歸咎龍華　酒店否認

沙田上禾輋村驚現「垃圾山」！有街坊發現，有人疑從附近酒店運來一車車的垃圾，旁若無人地傾倒於上禾輋村一處空地。堆積如山的垃圾連同餿水令環境臭氣沖天，亦招致鼠輩橫行，嚴重影響衛生和附近村民生活，街坊直言：「晚晚都有好多老鼠跳舞！」但有當區區議員稱，實情只屬誤會。

據陳姓街坊提供的片段所見，近日多次有一名身穿白衣的中年男人，在上禾輋村鄰近新地市中央廣場的一處空地，公然翻倒多架垃圾收集車，傾倒數十包食物殘渣、垃圾和餿水，形成一座近一米高的垃圾山。據了解，垃圾懷疑源於下禾輋村鄰近一間酒店。他又形容，現場臭氣沖天，四周溢出濃烈酸餿味，而垃圾亦招致鼠患為禍，「夜歸途經時，親見如貓般大的老鼠亂竄，嚇怕村民和小朋友」，擔憂社區衛生和附近村民生活嚴重受影響。

記者於早上十時到場視察，見現場堆有數袋垃圾，以及七箱廚餘，並且傳出惡臭。當時有清潔公司到場洗地，清潔工人表示，他們一日來兩至三次，而每日朝早都有一大堆垃圾堆積，「早上夾完垃圾，下晝又有一大堆，這裡像垃圾村一樣。」

老鼠頻頻出沒 村長直言多次投訴不果

上禾輋村村長藍先生表示，排頭村、下禾輋村和上禾輋村加起來有近千人居住，而所有垃圾都放在這裡，令到這裡每日都有垃圾山，清完又再堆積，並且引致鼠患，「天氣回暖雨水多，暗渠藏老鼠，連廢物回收箱都有老鼠，一到夜晚老鼠便出來跳舞！」他又批評區議員和食環署未盡力解決問題，「已經投訴過，但都沒有改善，區議員都不想理，可能他覺得做這些事無功無勞。」

村長：龍華酒店日日推垃圾過來

現場村民指，附近的龍華酒店每日製造大量廚餘，並將垃圾推過來上禾輋村。「龍華酒店日日推廚餘過來，早上十至十一時才派車夾走垃圾。又試過擺隔夜，成個星期沒有人夾走，臭得緊要，博懵想食環署處理。星期日比較少廚餘，星期一就很嚴重，廿二箱啊！」為解決問題，藍先生建議分流擺放下禾輋村的垃圾，並從景和樓那一邊送走；龍華酒店的廚餘要獨立和即時處理；並且在這個垃圾站擺放兩米高的水馬以作規劃。

垃圾箱內放滿菜和乳鴿等廚餘，村民指，這些垃圾是由龍華酒店職員推過來村口。（廖俊升攝）

上禾輋村原居民陳先生（左）和村長藍先生（右）批評龍華酒店為其村製造垃圾，嚴重影響衛生。（廖俊升攝）

臨時垃圾放置處變堆填區 鼠患嚴重令村民心驚

上禾輋村原居民陳先生指，每朝早都看見龍華酒店推垃圾到村口，又目睹過龍華酒店打算「偷雞」不清理。他直言幾條村的垃圾都堆在上禾輋村，令此處變成「廢物中轉站，好像堆填區一樣。」他直言鼠患嚴重，又試過有老鼠走入民居，「夜晚老鼠在行人斜路上走來走去，老鼠大得像貓一樣，就連我的兒子夜歸也不夠膽獨行。」

記者向沙田區議員黃宇翰查詢，他稱事件「是一場誤會」。他稱，由於食環署的垃圾收集車難以進出涉事位置，故過去多年上禾輋村街坊和附近的酒店會於上午將垃圾放置該處，中午12時後再由食環署人員清走，「以往惹來野狗問題較多」。鑑於居民對衛生有疑慮，最近兩年他曾與該村村委會及食環署商討在空地附近興建垃圾收集站，但因村委會希望空地用作建設村公所，亦有村民擔心正規垃圾站影響村內衛生，故暫時擱置考慮。

「如今垃圾只是暫放兩小時，便會有車夾走；若有垃圾站，垃圾便要放足24小時。」他指未來會再與有關方面研究尋找合適地方，妥善處置垃圾。「現正和村長商討解決辦法，只是龍華酒店近來轉手經營，問題便突然變得嚴重。」

龍華酒店否認棄置廚餘於村口

龍華酒店陳經理回覆記者查詢指，有關垃圾並非龍華酒店所棄置，並指其公司的垃圾有承辦商專責處理，「我們每個月支付承包商一萬多元，每日一車車送走垃圾，所以那些廚餘不會是我們的。」他認為這可能是一場誤會。