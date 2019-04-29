39M巴士突然搬站　滿東邨百人長龍等巴士　街坊：失晒預算

上班上學向來爭分奪秒，但今日（29日）東涌巴士站調動，卻令近百人面對遲到危機。東涌39M巴士路線原本由滿東邨開出，兩日前突然改由東薈城二期開出，滿東邨變成中途站，到站時間亦因而更改。今早大批市民因巴士站改動而大排長龍，令趕返工返學的市民相當焦急。

因應東薈城二期巴士站於本月27日正式啟用，由原來滿東邨開出的39M巴士路線，總站改由東薈城二期開出。今日是搬站後首個工作天，早上上班上學時，在滿東邨巴士站出現極長人龍，候車乘客大失預算，街坊們怨聲載道。

滿東邨居民李小姐表示，今日提早了出門，仍錯失了頭班車，現場更有大量候車乘客在排隊，故感到很難預算上班時間，「改咗總站後，今天上班上學比之前仲多人，6點40分班39M係最多學生搭出去哋鐵站，但如果頭班車6點10分先由市中心開，入到嚟都6點20分，之後班次都會延遲。」

滿東邨39M巴士站今早出現人龍（受訪者提供）

基於東薈城二期巴士站啟用而調站，在滿東邨候車的李小姐認為非常不公平，「本來39M係因為滿東邨入伙而開設，𠵱家仲更改總站，變咗頭班車遲咗到滿東邨，上班上學失咗預算。」她續指，因為太多人排隊，巴士又只有單層，即使有車到也未必能上車，令居民更加不便，「嶼巴呢個安排似焗我哋搭B6，但B6又貴，要7蚊一程，仲要冇轉乘優惠。」根據資料顯示，B6來往港珠澳大橋香港口岸及滿東邨，途中會經過東涌市中心，車資$7，相比只需$3.2的39M，單程足足貴一倍。

巴士只有單層，連企位也逼爆（受訪者提供）

社區幹事王俊傑：調動只有兩日通知

東涌社區幹事王俊傑表示，在完全沒有足夠時間通知下，突然作出車站調動，令居民無所適從，也造成上班時間巴士站大排長龍的情況，「搬站之後冇咁準時，唔及滿東邨做總站時咁按時開出；此外滿東邨變成中途站，有機會出現脫班問題；而且街坊返工返學爭分奪秒，每班車都遲5至10分鐘先到，班次又冇增加，更只在兩日前通知，令人無法接受。」

王俊傑又指，39M原先是服務滿東邨的居民，如今調站如同漠視居民的利益，「係臨時安排定永久安排，真係冇人知。」明晨王俊傑將會與運輸署代表到現場進行視察，促請當局解決有關問題。