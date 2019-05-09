【無掩雞籠】後門毋須密碼　市民自出自入　屯門欣田邨爆保安漏洞

屯門欣田邨爆保安漏洞！欣田邨早前曾爆出有可疑人士上門推銷的疑似騙案，令居民蒙受金錢損失，有地區人士認為，事件為邨內的保安漏洞所致，指邨內有樓宇後門不需輸入密碼亦可打開，令這道應是大廈最堅固的保安防線形同虛設。

欣田邨落成入伙至今已逾一年，惟邨內保安建設仍未完善。早前香港01亦曾報導，指屯門欣田邨有可疑人士上門，向住戶推銷補習服務，言談中更能說出住戶子女就讀的學校、成績，令不少居民都擔心個人資料外洩。

屯門社區幹事黃梓雋指，邨內悅田樓地下大堂的後門雖設有密碼鎖，但要打開有關鋼門，根本不需輸入密碼。記者曾與黃到場視察，悅田樓後門及旁邊的密碼鎖上，皆貼上了「請先按密碼」的告示，惟即使沒有按下密碼，仍可順利地拉開鋼門：「證明根本沒有門禁，這道門根本是虛設的。」期間，邨內不少人都使用後門進出大廈，而有關人士皆知道毋須用密碼打開鋼門，而悅田樓的後門附近，並未發現有閉路電視監察系統。

欣田邨悅田樓地下大堂的後門雖設有密碼鎖，但要打開有關鋼門，根本不需輸入密碼。(李穎霖攝)

後門密碼鎖顯示系統正常。(李穎霖攝)

「最諷刺是上面貼上了『請先按密碼』的告示，但門和密碼鎖是沒有關聯的。」黃梓雋說。由於大廈保安更亭的位置有盲點，而保安亦要注意前門，顧不了從後門出入大廈的人士，而欣田邨早上亦曾發生有可以人士上門推銷補習、濾水器、傳教的事件，故他認為此保安漏洞或令可疑人士更容易進入民居。

據指，有關問題為安裝出錯所致，黃表示，此保安問題由入伙開始存在至今，期間曾多次向房屋署、保安公司作出投訴，雙方皆稱會作出跟進、維修，惟問題至今仍未解決。署方在入伙初期，曾短暫將該後門封鎖，惟黃梓雋指，署方很快又將門解封。「說到底，我們只是希望把門鎖修好，有了門鎖就不用擔心開不開放的問題。」然而，投訴多時，維修仍未完成，他認為房署沒有督促管理公司進行維修：「很多街坊都說管理公司管理得差，但在這件事上，房署應是責無旁貸，需作出跟進。」

屯門社區幹事黃梓雋指，此保安問題由入伙開始存在至今，惟房屋署、保安公司仍未就此作出維修。(洪業銘攝)

除此之外，同邨綠田樓的後門亦有保安隱患尚未解決。黃梓雋指，該樓宇後門雖由密碼鎖鎖上，但閘柵之間的罅隙過闊，令人容易直接伸手入內，按下開門掣：「這是街坊發現後告訴我的。」投訴過後，署方終在2、3個月前，在閘的上半部加上塑膠檔板，防止有人伸手入內，惟他發現，未加上檔板的下半部分，仍能讓人伸手入內開門。他批評，署方只處理收到投訴的部分，沒有正視整個保安問題。

《香港01》正向房屋署查詢事件。