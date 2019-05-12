【偷竊疑雲】旗袋被剪爛棄黃大仙屋邨　馬鞍山小學蒙冤　機構致歉

每逄賣旗日，不少香港人都會踴躍捐輸，希望善款可落在有需要的人手中。不過，近日有人發現，有被剪爛的旗袋遭棄置於路上，惹來有不法之徒偷竊善款的疑雲。舉辦賣旗活動的機構及後發出聲明，指事件為疏忽所致。

被發現的兩個橙色旗袋遭棄置於黃大仙一屋邨內， 旗袋上印有「香港基督教使徒信心會有限公司恩澤中心」字樣，投幣處亦貼上了印有「馬鞍山靈糧小學」字樣的貼紙，惟旗袋被人剪爛，令人質疑是否有人偷竊善款。

有居民發現，兩個被剪爛的橙色旗袋遭棄置於黃大仙一屋邨內。(網上圖片)

投幣處貼上了印有「馬鞍山靈糧小學」字樣的貼紙。(網上圖片)

翻查資料，香港基督教使徒信心會恩澤中心曾於5月4日，在新界區舉辨的賣旗活動。中心曾為賣旗日招募一萬名義工，並以籌得50萬元善款為目標。事件在網上發酵，香港基督教使徒信心會恩澤中心昨晚於社交網站專頁上，公開致馬鞍山靈糧小學的致歉信，並解釋事件。

中心在信中指，賣旗完畢後已將旗袋全數收回，而職員日前處理剩餘物資時，將不再適用的旗袋剪爛、銷毀，並將有關物資放入垃圾袋內，惟旗袋上印有參與機構名稱的貼紙並未除去。由於棄置物資時，東頭邨祥東樓的垃圾房已鎖上，故職員將物資棄於垃圾房門外。

香港基督教使徒信心會恩澤中心昨日向馬鞍山靈糧小學發致歉信，解釋事件。

中心強調，已即時派員通知保安將垃圾房打開，並將所有廢棄旗袋放入垃圾房內，等候處理，並就事件引來大眾對學校產生不必要的誤會致歉。

據社會福利署、民政事務署及食物環境衞生署發出的《慈善籌款良好實務指引》，不論籌款箱或旗袋空置與否，慈善機構職員及籌款人員都須妥善保管籌款工具。