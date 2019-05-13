【鴨脷洲工程】百呎樓梯爭取15年只加上蓋　街坊狠批無用　

南區街坊苦候多時的鴨脷洲利枝道鐵樓梯翻新工程最近終於完成，並已正式啟用，有區議員稱，該工程耗15年的努力才成功爭取。不過，有街坊不滿耗費大量時間和資源，惟樓梯竟至今仍未有設升降機和電梯，而且新加設的上蓋玻璃易損之餘，亦會反光，令附近居民相當刺眼，批評「翻新來都沒有用！」

鴨脷洲利枝道鐵樓梯改善工程最近完成，並於4月30日正式啟用，工程至少耗資逾400萬元。南區區議員林啟暉近日向街坊發單張稱，該工程是耗用15年努力促成的成果，使每天平均近萬人次的海怡和鴨脷洲村居民可享用服務。

南區區議員林啟暉帛，耗時 15 年的鐵樓梯終於完工。（南區區議員林啟暉工作報告文件）

不過，有不少南區街坊在網上提出不滿，認為「一條不足100呎的鐵橋，就要耗15 年才能促成改善」。其中街坊顏小姐向香港01稱，認為工程進行多年，只是加裝上蓋，至今仍未應街坊要求，加設升降機或電梯，以真正惠及區內行動不便人士和長者來往鴨脷洲邨和大街活動或買菜，質疑「工程根本無用」。居住在附近中層單位的街坊稱：「翻新了樓梯更慘，每逢日照時，令玻璃上蓋反光，非常刺眼！」

街坊批評，新鐵樓梯玻璃上蓋反光，非常刺眼。（「南區之友」fb圖片）

面對種種批評，南區區議員林啟暉向香港01苦訴，該改善工程經歷一波三折，「並非大家想像那麼容易」。他稱，鑑於舊鐵樓梯建設粗糙，梯級高矮不一、又斜又滑，並無上蓋，居民要日曬雨淋，他於是與兩位當區區議員林玉珍和張錫容於2004年提出有關改善工程，惟政府部門充耳不聞，「且會議兩個月才開一次，結果等完又等」。

他續稱，直至政府在2010年才展開研究，期間要進行勘探、設計及爭取撥款，加上該路段位於斜坡，建造複雜，又要避開高壓電纜等問題，工程幾經波折才完成。

至於街坊加設升降機或自動扶梯的訴求，林啟暉在斜坡建設有關設施「難度高」，爭取多年亦未有獲政府批准，「加蓋和改善樓梯都用了15年，何況是升降機？」。他又稱，亦於09年爭取連接鴨脷洲風之塔公園及鴨脷洲邨行人天橋的2部升降機工程，同樣限於地理位置涉及斜坡，改善工程複雜，「機電署估算用逾1億元」，資金將取用最新財政預算案為18區預留80億做社區工程的撥款。

他又稱，審批程序比較複雜，包括需要完成額外土地勘測，行人天橋和升降機塔的地基設計以及斜坡穩定性評估等，並需提交評估到 土力工程處進行審查和批准，預計政府會在7月區議會會期完結前，向會方提交設計圖，待立法會通過撥款後，工程建造估計在2至3才年完工。不過，記者查看資料，升降機只限於風之塔公園一端。