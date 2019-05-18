【太陽能垃圾桶】元朗壓縮垃圾箱損壞近月無維修　街坊：已成垃圾

去年2月，食環署耗資近70萬元試用24個太陽能廢物壓縮箱，於全港各區12個位置偏遠的垃圾站收集家居廢物，務求能壓縮垃圾避免滿瀉，以改善環境衛生，但成效成疑。試驗計劃實行至今超過一年。近日有元朗街坊指，元朗山貝村的廢物壓縮箱已損壞至少超過三星期，壓縮箱附近堆滿大型廢棄家俱，頓成「廢物墟」。 攝影：陳浩然

壓縮垃圾箱損壞超過三星期

香港01近日接到元朗舊街坊投訴，指元朗山貝村垃圾收集站內的太陽能廢物壓縮箱，已損壞近三星期，惟至今仍未見相關部門修理。記者到元朗山貝村垃圾站觀察，現場所見，大量垃圾放在傳統收集箱，而另外兩個太陽能廢物壓縮箱則放置一旁，其中一個壓縮箱則貼上「有待維修」告示，閘口無法關上。兩個壓縮箱外面卻仍然亮燈，顯示正在充電。記者到場觀察時約為下午三時半，眼見兩個壓縮箱在樹蔭下，均並未能被陽光覆蓋；太陽能發電板上亦鋪滿了塵埃，箱附近堆滿大型家具廢物，旁人難以進入壓縮箱範圍。

壓縮箱附近堆滿大型家具廢物，旁人難以進入壓縮箱範圍。

街坊：唔清楚有咩用

居住山貝村多年的趙生及趙太表示，去年見到有新型壓縮箱放置於村口位置，不過從來無人告知如何使用，又表示不清楚該箱作用為何。直至一個月後，箱外才貼出告示，鼓勵村民多加使用。趙太表示，該箱在使用一段時間後，閘門經已無法關上，亦從來沒有人到場維修。趙生更直言：「個舊嘢已經係垃圾，唔知用嚟做咩！」趙太表示，村民由於不知該箱作用為何，故多數將垃圾置於傳統垃圾箱內。她又指，過往村內只有兩個傳統有蓋垃圾箱，近一年卻已增至6、7個，反而比壓縮垃圾箱更方便。

自去年食環署試行太陽能廢物壓縮箱以來，不少市民反映壓縮箱入口太小，無法放進垃圾，壓縮箱作用形同虛設。食環署耗資近70萬元試用24個太陽能廢物壓縮箱，即每個壓縮箱造價約3萬元，報料的元朗舊街坊陳先生指，自己會向政府部門要求處理損壞的壓縮箱。「一年前見到佢落地已經知道有今日，根本係嘥錢，嘥氣！」

記者到場視察，鮋現一個壓縮箱貼上「有待維修」告示，另一個壓縮箱雖無同樣貼上，不過眼見壓縮箱閘口持續打開無法關上，入裏已有七成滿垃圾卻仍無法壓縮。

政府於2017年發表《香港智慧城市藍圖》，銳意將香港打造成智慧城市；而特首林鄭月娥於去年《施政報告》中亦提出多項措施推動智慧城市及革新電子政務，包括向科技統籌增撥五億元，冀向各部門推動科技發展。但自去年太陽能廢物壓縮箱試行後，食環署助理署長（行動）霍炳林曾於今年二月表示，會再研發新一款壓縮箱，改善舊日壓縮箱入口太小、壓縮時間長等缺點，新款壓縮箱將於今年4月至6月再於各區試驗。