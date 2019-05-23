【中西區區節】主題社區創新　玩123紅綠燈重現70年代捐山窿渠管

第十三屆中西區區節將於2019年6月1日至2020年3月期間舉行，以「社區創新．創新社區」為主題。今屆中西區區節設超過40項活動，打響頭炮的有「運動jam—中西區夏祭」，到八月則會重建七十年代風靡一時的「捐山窿」渠管遊戲。中西區民政事務專員黃何詠詩指，期望中西區可以作為各區的示範例子，嘗試讓青年投入社區設計，及開放地區設施。

三年一度的中西區區節將於6月1日開始舉行，黃何詠詩指，今屆有別於以往只提供單次性質的活動，而是提供長期的設施和服務，令效果更持續。她指，去屆的中西區區節有約三萬人次參加，預計今年人數會有所增長。開支方面，她指區議會撥款約75萬元，其他經費由不同民間機構籌集而來，大約幾百萬。

左至右：區節統籌委員會執行副主席周超常先生、中西區區議會副主席陳學鋒議員、中西區區議會主席葉永成議員、中西區民政事務專員黃何詠詩女士、區節統籌委員會執行主席夏中建先生、區節統籌委員會執行副主席伍海山先生。（黃桂桂攝）

關注青年及兒童發展

隨着中西區海濱將於8月大致貫通，今屆區節大部分活動均於中環海濱一帶舉行。逾40項活動老少咸宜。黃何詠詩指，「希望今屆中西區區節可以作為全港各區的例子，嘗試讓青少年參與社區設計，同時探討不同地區設施的開放性，以及小朋友的教育創新。也希望活動可以聚焦香港人，令香港人關注及支持本港年青人的產業。」

黃何詠詩指，「希望今屆中西區區節可以作為全港各區的例子，嘗試讓青少年參與社區設計，同時探討不同地區設施的開放性。也希望活動可以聚焦香港人，令香港人關注及支持本港年青人的產業。」（黃桂桂攝）

第十三屆中西區區節活動精選：

1. 社區Sunday School計劃

設街道藝術、文字、環保、香港歷史等12大主題，每周週日帶孩子入社區，了解地下設施、街市運作、垃圾收集及城市運作等，緊扣社會議題。

日期：2019年5月26日起

時間：逢週日下午3時至5時

地點：西環街坊福利會

2. 運動Jam—中西區夏祭

活動提供不同遊戲讓市民參與，包括跳大繩、麻鷹捉雞仔、123紅綠燈等。現埸又會有專家提供十項運動技能測試，例如彈跳力，以幫助小朋友解決不同的身體問題，包括手腳不協調等。同埸亦有年輕運動員busking。

日期：6月1至2日

時間：下午2時至6時；上午10時至下午6時

活動提供不同遊戲讓市民參與，包括跳大繩鷹捉雞仔、123紅綠燈等，又提供十項運動技能測試，例如彈跳力，以幫助小朋友解決不同的身體問題，包括手腳不協調。同埸有年輕運動員busking。（主辦方提供）

3. 香港書展

出版首次由香港年輕設計師及學生所設計的桌遊及教育遊戲書，以推廣聯合國國可持續發展目標及「一帶一路」，同時支持本港年輕人的設計。部分會免費派發給中西區居民。

日期：7月17至23日

地點：香港會議展覽中心

4. 共建遊樂場

由日本遊樂設施專家帶領市民以「卡板」及回收物料砌一個遊樂場，例如有瀡滑梯、鞦韆、迷宮等等。

日期：8月上旬

地點：豐物道臨海休憩用地

5. 「捐山窿」公園

重現七十年代的「捐山窿」渠管遊戲，可時找香港年輕設計師加以改善，加入「瀡滑梯」等遊樂設施。另外，設施每月會呈現不同的香港主題，例如港產片人物等，讓兒童能寓學習於娛樂。

日期：8月18日（暫定）

地點：豐物道臨海休憩用地