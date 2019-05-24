【機場巴士】將軍澳彩明苑居民作橙絲帶行動　爭取保留E22A巴士站

調景嶺彩明苑的一個巴士站，站柱日前被繫上了鮮艷搶眼的橙絲帶。原來是一班居民進行捍衛行動，希望可以保留屋苑的一個巴士站。據知，十多年來來往機場博覽館和康盛花園的E22A線，都會行經彩明苑彩富閣，但近日運輸署卻指要把這個站從E22A線中剔除，解釋因另一個站現時沒有上蓋，希望將之遷入調景嶺交通交匯處，認為在路線重組之下，E22A線不經彩明苑會較方便，因而引起居民不滿。

據知，十多年來來往機場博覽館和康盛花園的E22A線，都會行經彩明苑彩富閣。(西貢區區議員何民傑提供)

根據近日運輸署提交西貢區議會交通及運輸委員會的文件，運輸署指要將調景嶺知專學院外E22A的巴士站遷入調景嶺交通交匯處，因此建議兩個不同的方案修改現行路線，其中一個方案就會永久取消彩明苑彩富閣外的落車點。西貢區區議員何民傑指，根據運輸署統計數字，E22A彩富閣落車點每年有過萬人次使用，而居民使用巴士站十多年來均相安無事，認為十分方便，所以對於未來或有以上改變，感到不滿和反感。

何民傑數天內收集了600多個居民簽名，並於昨日的區議會上呈交。(西貢區區議員何民傑提供)

何續指，近年不少機場承辦商相繼取消一些「公司車」的服務，屋苑內有不少在機場上、下班的居民，都會使用彩富閣的巴士落客站；而到外地旅遊的乘客，在日後的方案下則要推着大型行李多走約10數分鐘才可去到另一個站。何民傑日前亦發起簽名行動，數天內收集了600多個簽名，亦有於昨日的區議會上呈交，而運輸署方面知悉意見後，亦表示不會立即取消該站，但最後結果如何仍需要作討論。