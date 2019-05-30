【深水埗垃圾邨】麗閣邨垃圾成災 地區人士倡派特遣隊捉人扣分

近日多次傳出人類感染大鼠戊型肝炎的個案，令鼠患問題引起關注，而隨着夏天來到，蚊患亦不容忽視。深水埗麗閣邨有欠公德人士，將屋內垃圾胡亂棄置出電梯大堂，令多個樓層衛生情況惡劣。即使房署已加強清理次數，但垃圾依舊堆積。地區人士建議，該署可使用對付高空擲物的方法，派「特遣隊」加強巡查和搜證，對「垃圾蟲」加強扣分和阻嚇，才可根治問題。

民協麗閣社區主任李炯指，數周前收到街坊反映，指麗蘿樓和麗蘭樓的樓層電梯大堂衛生惡劣，多層皆有不負責任的住戶將家居垃圾隨便棄在地上，即使垃圾桶未滿，都不會掀蓋將垃圾放入其中。有街坊擔心，邨內會爆發蚊患和鼠患。據知曾有街坊出言勸阻亂掉垃圾的居民，但反而惹起爭執，鄰里間出現矛盾。

李炯認為房署可以加派特遣隊成員巡查有問題的樓層。(民協麗閣社區主任李炯提供)

李炯表示，較早前他已就事件向房署反映，現時署方已將收垃圾次數增加至一日三次，但樓層的衛生問題仍未見改善。「有同房署講過，叫佢哋如果捉到亂掉垃圾嘅人就要扣分，不過職員就話搜證有困難。」他認為，現時各樓層沒設「天眼」裝置，但情況持續惡化，房署可以參考應對高空擲物的方法，加派特遣隊成員巡查一些有問題的樓層，以加強搜證和阻嚇相關行為。