【領養零買賣】大型寵物用品店稱停售貓狗　愛協冀更多寵物店效法

有本港大型寵物用品連鎖店日前於社交平台上宣布停售貓狗，並改為陸續提供流浪動物領養小站，以履行社會責任。香港愛護動物協會表示，樂於見到有大型連鎖寵物店停售貓狗，鼓勵更多寵物店效法以停止買賣動物。

停售貓狗改辦領養

五方集團旗下的大型寵物用品連鎖店Q-pets日前在社交平台上發表聲明，指Q-pets及紅蘿蔔6月起，全線門市將停售貓狗，並會改以舉辦領養小站 ，以供領養流浪動物。Q-pets於網站上表示：「種種原因，流浪寵物（動物）越來越多，毛孩（係）我們最好嘅朋友，無可能睇住無家的毛孩無動於衷，我們也會肩負企業責任，陸續改革，邁向零買賣年代，協助流浪寵物找到幸福的家。」

Q-pets於社交平台上發布聲明。（網上截圖）

五方集團旗下的大型寵物用品連鎖店Q-pets及紅蘿蔔於全港共有45間分店，不過據了解，Q-pets及紅蘿蔔同樣有出售倉鼠、兔子等小動物，目前未知公司會否一併停售該類動物。記者已向五方集團查詢詳情，暫未回覆。

Q-pets及紅蘿蔔6月起，全線門市將停售貓狗，並會改以舉辦領養小站 ，以供領養流浪動物。（資料圖片／龔嘉盛攝）

寵物店反指領養只是「美其名」

雖然有大型連鎖店宣布停售貓狗，惟現時市面仍有不少寵物用品商戶出售動物。記者致電幾間寵物店，其中一間全港設有六間分店、專售兔子及龍貓的「I Love Rabbit」指，暫時未有停售動物的安排，但又指「未來嘅嘢唔知」；另一間位於旺角西洋菜南街的「貓貓樂園」負責人反指領養不見得是好事，「領養只係好聽，其實咪又係要收錢，就算係街貓，領養都要千幾蚊。」至於同為大型連鎖寵物店、過往有出售動物的「樂高寵物」，記者在截稿前仍未獲回覆。

據了解，Q-pets及紅蘿蔔同樣有出售倉鼠、兔子等小動物，目前未知公司會否一併停售。（資料圖片／蔡正邦攝）

據政府日前（21日）公布的《主題性住戶統計調查第66號報告書》顯示，市民在寵物店購買貓狗對比起2011年有下降趨勢，而領養動物的人數則逐步上升。香港愛護動物協會表示，歡迎有大型連鎖寵物店選擇停售貓狗，改為在店內推廣領養貓狗，認為此舉有助推動市民關注動物福利，並期望有更多寵物店能效法停止買賣動物。