【葵涌泥頭山】逾一米高泥頭堆公園三個月　康文署零行動

葵涌和宜合道休憩花園有泥頭堆積逾3個月，工程廢料更慢慢堆積至逾一米高，惟康文署一直未對事件作出行動，任由泥頭在公園內堆積。有區議員認為「法、理、情都已畀足」，直斥署方不作行動是失職之舉。

記者今早曾到位於大白田街及和宜合道之間、被傾倒泥頭的和宜合道休憩花園視察，該處兩旁商店大多都關上大閘。休憩花園內的泥頭堆最少有1.2米高，當中除了大量泥頭，還有已被敲碎的磚頭、以至木櫃、鴨嘴帽，甚至一隻鞋，幸未有發現蚊蟲滋生。

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據附近一棟大廈的保安員透露，傾倒泥頭的情況已有三、四個月，猜測為附近一個大廈天台工程所產生的建築廢料。記者之後曾在附近了解及打聽，但未見該保安員所述位置一帶有天台工程，商戶亦指近月未見有裝修工人運載泥頭及廢料經過店前的行人路。

葵青區區議員林紹輝表示，堆積於和宜合道休憩花園的泥頭應為宜和樓的天台的天面重鋪工程所產生，直指對有關情況「一直忍讓」：「由3、4個月前開始，由冬天到夏天，但泥頭仍堆在公園中。」而泥頭持續堆積的情況，亦已引來旁邊金恆樓、宜和樓低層住戶投訴，而現時氣溫上升，最近又頻頻下雨，他擔心泥頭堆會引來蚊蟲、衞生問題，「加上如果泥頭傾斜下來、壓到途人，該怎麼辦？」

花園內的泥頭堆已高逾一米，葵青區區議員林紹輝擔心這樣堆積下去，會引起衞生和安全問題。(梁銘康攝)

和宜合道休憩花園為康文署轄下場地，林紹輝指自己曾多次向署方反映泥頭堆積的問題，最初康文署就事件與該工程承辦商商討後，承辦商曾清理部分泥頭，惟後來又故態復萌，泥頭堆愈堆愈高，亦有大型傢具及其他廢物在泥頭堆出現：「我不知道是不是附近居民借故，把傢具丟棄到此處，但一定會有人這樣做。人人都仿傚的話，該如何是好？」署方曾稱會報警處理，但林紹輝指事件最後不了了之，署方到昨日才貼出一張「嚴禁擺放雜物」的告示，並無就此作出其他行動。

泥頭堆中出現大型傢具，令林紹輝擔心這種非法傾倒的行為會引起街坊仿傚。(梁銘康攝)

「如只有少許泥頭堆積，不會阻礙到行人，又在合理的時間清走，其實大家都沒有意見。」不過，大量泥頭堆積已令街坊忍無可忍，林紹輝亦指，大廈附近並非沒有位置供清走泥頭的泥頭斗停泊，只要工程承辦商將泥頭斗泊於大廈停車場出入口處，便可以處理，認為承辦商的行為是為了節省搬運泥頭的費用、人力，又認為康文署之前一直未就事件採取行動，是同情承辦商之舉。然而泥頭堆積多月，他直指「法、理、情都已畀足」，認為康文署長期不處理問題屬失職。

香港01正向康文署查詢事件。