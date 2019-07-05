團體冀盡快重建梨木樹二邨　料荃灣二號食水庫搬遷後可建三千伙

公屋聯會今日（5日）與運房局副局長蘇偉文到訪公共屋邨梨木樹邨（二）邨，並建議局方就該邨的重建，提出規劃建議及落實時間表。 聯會指出，政府應加快落實搬遷荃灣二號食水庫至岩洞的計劃，將騰空的土地，用作興建出租公屋及綠置居，料可建約3,000伙。同時，聯會又建議，政府可研究位於昌榮路與油麻磡路交界處的政府用地，作過渡性房屋或「綠置居2.0」用途。

公屋聯會聯同立法會議員陳恒鑌（右一），與運房局副局長蘇偉文（右三）到訪梨木樹邨（二）邨。（公屋聯會提供）

公屋聯會指出，梨木樹邨（二）邨的樓齡已達44年，大部份單位出現老化問題。雖然房委會於2013年完成檢討22條非拆售高樓齡屋邨的發展潛力，而梨木樹邨（二）邨亦納入檢討範圍內，但6年後，只有華富邨及美東邨敲定重建，其他屋邨並無蹤影。

料食水庫搬遷後可建三千伙

公屋聯會主席文裕明、總幹事招國偉、地區幹事馮卓森，今日聯同立法會議員陳恒鑌，與運房局副局長蘇偉文到訪梨木樹邨（二）邨。

鄰近該邨的荃灣二號食水庫，政府正研究遷入岩洞的可行性。公屋聯會建議，政府應加快搬遷速度，當騰空土地後，可興建接收單位，供受重建影響的租戶作調遷之用。聯會指出，料有關土地佔地4公頃，可建約3,000伙。

聯會又指，若成功騰空用地，除了興建出租公屋外，亦可增建綠置居項目。

公屋聯會指出，政府應加快落實搬遷荃灣二號食水庫至岩洞的計劃，將騰空的土地，用作興建出租公屋及綠置居。（公屋聯會提供）

倡研究「綠置居2.0」

聯會又建議，政府及房委會可推出先導計劃或「綠置居2.0」，在未盡地積比率的舊屋邨，或鄰近舊屋邨的地段中興建綠置居，並撥出部份單位，供原邨或鄰近屋邨的居民優先購買。

他們建議，政府可先研究位於昌榮路與油麻磡路交界處的政府用地，推出上述的先導計劃。同時，短期亦可用作興建不少於3年的過渡性房屋。