【沙田遊行】瀝源邨兩老店無懼長盾　防暴警叢下照常營業　

反修訂《逃犯條例》運動遍地開花，今午（7月14日）遊行人士轉戰沙田區。自今午6時起，已有大批防暴警把防線推進至沙田多個屋苑。瀝源邨卻有兩間老店無懼清場，在防暴警與長盾間繼續營業。邨內開辦館40多年的老闆坦言，從未見過邨內出現如此多的警力，但相信示威會和平結束，「我哋中立嘅」。 攝影：李智智、李穎霖

當防暴進駐貴和樓與瀝源社區會堂之間，瀝源邨富裕樓卻有兩間老店照常營業。

自傍晚起，警方防線推進至瀝源邨。當防暴進駐貴和樓與瀝源社區會堂之間，瀝源邨富裕樓卻有兩間老店照常營業。富裕樓德營辦館擁有40年歷史，老闆面對警察包抄，依舊無畏無懼。老闆指，40多件來從未見過瀝源邨有如此多警力。他指，沙田街坊大多很和平，因此並不擔心衝突影響老店。

面對防暴警，家住葵青的老闆娘較擔心晚上九時關店後，能否順利回家。

富裕樓另有一所文具店同樣無懼清場，照常營業。華麗文具書店素來被沙田人，稱為「瀝源三寶」之一。面對防暴警，家住葵青的老闆娘較擔心晚上九時關店後，能否順利回家。當她得知鐵路被封，亦大表擔心。

富裕樓有老店無懼清場，照常營業。

街坊斥警欺負長短腳少年 憂慮沙田示威者安全

同場，另有家住貴和樓的街坊途經防線。該名街坊指，20多年來從未在邨內見過如此警察進駐屋邨，但由於瀝源邨為建制支持者集中地，擔心在場示威者安全。他昨日在電視看到上水遊行報導，直言「好過份」，尤其是16歲長短腳少年被逼至險墮橋，斥警方欺負弱小。同時，該名街坊又擔心今日警方再次收起委任證，「阿婆都知唔可以無number，求其著件衫就話自己係警察，香港仲有咩治安」。