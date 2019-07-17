【聾人權益】調查指近半聾人不知暫緩修例　促直播增即時手語傳譯

「聾人都是人，都是香港市民，都有交稅，貢獻社會，為何到頭來我們會不知道社會發生甚麼事？不知道任何資訊？」 反對修定逃犯條例運動成為近日全城關切事宜，不少市民都會守在電視、電腦前瀏覽直播及新聞報道。然而，聾人群體在過去一個月，收看政府記者會、新聞直播，均沒有聲音、沒有文字、沒有手語傳譯，只有畫面，未能即時接收、理解資訊。 團體「聾人力量」在過去半個月，分別向聾人及健聽人士發問卷，結果更發現有近半數受訪聾人不知道修例已暫緩。團體表示，聾人群體渴望參與社會事務，促政府記者會、新聞直播等加入即時手語傳譯或中文字幕。

過去一個月 記者會未曾有即時手語傳譯

聾人組織「聾人力量」在6月26日至7月3日分別向133位聾人及118位健聽人士發問卷，當中包括十題理解「反送中」事件的選擇題。

調查發現，聾人選擇「不知道」的比率，較健聽人士多出兩至十三倍。包括僅有52%聾人知悉條例已暫緩，其餘他表示「我不知道」、「已撤銷草案」及「從未有回應」；相反健聽人士中，則有89%都知悉條例已暫緩。另外，只有更只有三成七聾人受訪者能正確回答保安局局長李家超表示「速龍小隊」沒有警員編號，是因為制服上沒有位置，有兩成聾人表示「我不知道」。

調查亦顯示，八成聾人受訪者均認為，當發生天災、意外或社會運動等緊急狀況時，應即時知道最新消息。不論聾人及健聽人士，九成多人均認同政府發佈緊急資訊，或災容新聞直播時，亦加上即時手語傳譯或中文字幕。

記者會上，團體成員打著手語，透過健聽傳譯員向台下的聾健人士傳達資訊。成員黃耀良（Aaron）表示，過去一個月看直播時不理解，「好似黑人問號咁」。（徐嘉蒓攝）

「聾人力量」成員指出，在過去一個月，政府舉行的記者會沒有一場有安排即時手語傳譯，亦沒有中文字幕，新聞公告在記者會結束後近三小時後才上載至網上，令聾人永遠遲一步接收資訊。加上本港多間電視台的新聞報道及直播均沒有設手語傳譯，令聾人要猜測估計新聞內容，「就好似黑人問號咁，成個腦都係問號，完全唔知發生咩事。」

聾人需要的不是同情，而是公平的機會。 組織「聾人力量」

未能接收資訊感困擾難受

聾人力量在過去一個多月曾為約十場政府、民陣舉行的記者會，同步進行直播，自行提供手語即時傳譯。成員黃耀良（Aaron）表示，如延遲接收，甚至沒有機會接收突發消息，會對聾人造成非常大困擾，而聾人群體亦渴望與其他群體一同參與社會事宜，「六月發生很多事情，我們都想與社會有聯繫，但現在我們就是與社會脫節，不知道社會發生甚麼事，令我們很難受。」

特意出席記者會的聾人紀先生表示，他在電視直播看到示威混亂場面時，並不掌握情況，內心很不安，電視台晚間新聞報道的字幕亦非完全明白，要到翌日看報紙才真正了解情況。坐在他旁邊其他聾人長者朋友紛紛補充指，因為他們學術水平不高，不是每一個聾友懂得閱讀文字，加上每份報紙用字及取態不一，有時他們嘗試「猜測」事件內容時，均會出現爭論。

有聾友從字面解讀，以為「暫緩」等於「撤回」。點擊下圖，看「暫緩」、「撤回」及「壽終正寢」的手語示範，三者明顯不同：

望政府加入廣播條款 還聾人資訊權

目前廣播條例中未有明確規定，商營電視台須在直播及即時新聞中，提供即時手語傳譯或中文字幕。但聾人力量發現，無綫電視每日共有1752分鐘粵語新聞節目，當中只有25分鐘有手語，佔整體比率僅1.43%。

他們認為，內地、澳門、台灣、日本及紐世蘭等地的政府記者會或新聞直播上，均能安排即時手語傳譯或字幕，反之香港的發展非常落後，希望政府不要再以「技術問題」為藉口，剝奪聾人資訊權。

他們又建議，廣播事務局在兩年內在免費及收費電視台發牌條件中，須加入所有電視頻道要提供24小時即時繁體中文字幕，及每條主要頻道每日須提供不少於一小時的手語傳譯節目的要求，並要求通訊事務管理局應在廣播條例中加入新條款，規管所有免費電視廣播機構為其新聞、資訊節目及突發消息公佈，提供即時手語傳譯或中文字幕。