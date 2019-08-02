【8.5罷工】屯門集會申請不反對通知書　疑受到警方阻撓

《逃犯條例》修訂爭議仍持續受到關注，基本每逢周末都會爆發大規模警民衝突。因此，網民正醞釀在下周一（8月5日）發起全港罷工、罷課、罷市（三罷），並於七區同時舉行集會，包括金鐘添馬公園、旺角麥花臣球場、沙田百步梯、荃灣沙咀道球場、黃大仙廣場和屯門公園。日前，屯門有組織向屯門警署申請8月5日屯門罷工集會不反對通知書，並擬在屯門文娛廣場對出（屯門政府合署空地）中舉行集會和放映會，供屯門，天水圍，元朗的市民參與。 攝影：鄧栢良

屯門集會海報（資料來源：屯門公園衛生關注組）

警方要求主辦機構提交集會糾察人員全名和身份證副本

據了解，屯門公園衛生關注組（關注組）為響應網上號召全港三罷，於星期三（7月31日）已正式向青山警署申請8月5日屯門罷工集會不反對通知書，並在同日和署方開會。是次申請為1000人的集會，集會中的糾察為有40人，並已提交糾察人員名稱和人數。惟警方在收到申請後，隨即要求主辦機構要提供糾察人員的身份證副本，並提醒要儘快補交，指出這會影響申請。署方解釋是想以身份證去確實有沒有這個人存在。屯門公園衛生關注組的Seven覺得這要求是無理的。「之前其他區啲集會，遊行糾察都喺只要交名和人數就可以，但署方要我哋俾名，電話，身份證號碼和身份證副本佢。」但為了不影響申請，關注組即日已把警方要求的資料補回。

屯門文娛廣場位於屯門政府合署附近

主辦機構和署方人員到屯門文娛廣場視察後，被要求增加糾察隊人數

Seven指出在昨天（8月1日），他和署方人員到到屯門文娛廣場視察。期間，署方人員經視察後，認為場地較大，怕人數會比較多，於是向關注組要求增加糾察隊人數，由原先的40個增加至70個。關注組認為是故意刁難組織申請人，但經安排後，也補上增加30個糾察人士的資料予署方。惟署方收到後，再次要求糾察人員的身份證副本，並指出這是主辦機構的責任。但關注組翻查公安條例第245章時，署方如要求提供額外資料時，要以書面形式通知主辦方，惟署方一直只以口頭形式要求，故關注組拒絕提交。後來經各方溝通後，署方態度軟化，並接受原先方案以40個人為糾察。

署方指出文娛廣場地方大，故要求增加糾察人數