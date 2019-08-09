【逃犯條例】和理非情侶義載「接放學 」：無犯法但似做壞事

本港近月烽煙四起，反修訂《逃犯條例》風波持續升溫。面對衝突暴力升級，早前傳出不少年輕前線示威者不但為買防護裝備「捱餓」，亦要避過警方大搜捕和白衣人的施襲，80後的Janice（化名）與男友自發擔當「家長」義載學生示威者平安回家，又聯同友人捐贈數萬元防具物資，以「和理非」方式支援。她苦笑說，每次「接放學」都觸目驚心，雖然沒做虧心事，但交收物資時「仿如做賊」，恐警方「欲加之罪何患無辭」。對於有意見指近日示威暴力出現仇恨情緒，頻繁不合作運動恐令人反感，她相信港人集體智慧，「初心一直未忘」。 攝影：李智智

80後文員Janice與設計師男友原本與不少情侶一樣，拼命儲蓄計劃結婚，惟這平淡的日子在一個多前被反修訂《逃犯條例》示威浪潮打破，化身不一樣「家長」。

自言是「和理非」的她，選擇擔當後援，起初因應示威地點交通受阻，她與男友忽發奇想，順道接載遊行人士回家，但她沒料示威形勢愈趨升級，形容「7.21元朗黑夜」是轉捩點，令他們不得不正式肩負起俗稱「家長接放學」的義載崗位，並與數十名市民自發於社交平台成立「Call台（叫車）」群組。

自言是「和理非」的Janice，選擇擔當後援，起初因應示威地點交通受阻，她與男友忽發奇想，順道接載遊行人士回家。

Janice憶起，當天凌晨獲悉元朗西鐵站有白衣人施襲，就馬上趕到現場救人，原本她打算一如以往為保障「乘客」的私隱，將他們送到又新街，讓他們自行回家，「但當我稍休息片刻就被幾名白衣大漢盯上，幸好我記起拿出友人所贈的撐警扇子充當『護身符』才避過一劫。那晚我驚覺危機四伏，決定必須確保學生安全回家為止」。

然而，每次成功「接放學」並不容易。Janice稱，鑑於警方在示威遊行後大規模搜捕示威者，「由每一條街道，到小巴、巴士、的士和港鐵站逐一搜遍」，接載示威者回家必須加倍留神。如日前深水埗示威當晚，防暴警向示威者施放多枚催淚彈，部分示威者退去長沙灣道南昌街，Janice和男友於是在場接載兩名年輕示威者離開，「不到3分鐘旁邊就有軍裝警經過搜的士，於是馬上假裝鎮定走。當到旺角接另一名示威者回元朗八鄉時，剛上車一分鐘，旁邊就4、5個警察搜身；再到八鄉時，又見大批警察巡邏搜捕，真得很怕下一秒被捕的是我」。

義載車輛在本月4日於理工大學外排成車龍。（資料圖片／王譯揚攝）

打「死火燈」是暗語

她透露，為免被警察認出，他們由以往在街上用暗語大叫「接放學」，改為打「死火燈」，再到最近改為在群組接單，與「學生」設定接頭時用作辨識的暗語，打比方說上接「沒有暴徒」，下接「只有暴政」。對於最近網上流傳女示威者誤上義載的車，被人非禮，她提醒有需要的人士最好群組叫車，並在友人陪同上下車，「以經驗來說，通常一般普通七人車較安全，而名貴的車款如TASLA、波子又或是貨車就要小心些」。

Janice過去接載的示威者平均16至25歲，當中有不少人反映因與家人政見不同而關係破裂，離家出走，於是讓他們留宿。她深刻記得有一名20多歲的女生回流抗爭，遭家人極力反對，寧願登上陌生人的車流浪街頭，亦不願回家爭吵，「真的很心酸！」她坦言借宿並不方便，但生怕再發生沙田青年疑被政見不同家人拒諸門外墮樓輕生事件。

Janice自發捐贈防具，更吸引20至30位友人成為「善長人翁」。

Janice的「母愛」不限於此。早前網傳不少學生前線示威者為買防護裝備「捱餓」，於是自發捐贈防具，更吸引20至30位友人成為「善長人翁」，籌得逾6萬元。她稱，鑑於中港兩地執法部門四處截查，市面防具如口罩和濾罐短缺，普通防毒口罩價格由100元炒至逾200多元，使她不得不到海外訂購，又稱因能警方的武力升級，防護裝備都要不斷提升，「由醫療口罩升級全方位防毒面罩，由包保鮮紙到要著盔甲」。

「防護裝備只為保護自己，並非攻擊性武器，但運送和購買時卻好像做壞事。」Janice苦笑說，近來警方大搜捕所散播的白色恐怖令人心惶惶，「有店舖賣頭盔都被警察指協助暴動而沒收」。為免避嫌，她只好隱姓埋名到相熟店舖訂購，與前線示威者交收防護裝備時，要用化妝袋和鞋盒掩飾，在後巷用暗號交接，「過程好像賣白粉，但我又沒有犯法，只是希望保護他們」。

80後文員Janice與設計師男友原本與不少情侶一樣，拼命儲蓄計劃結婚，惟這平淡的日子在一個多前被反修訂《逃犯條例》示威浪潮打破，化身不一樣「家長」。

對於近日示威者被指暴力升級，用上磚頭、汽油彈和縱火，仇警情緒恐淹蓋爭取「五大訴求」初衷，而頻密的不合作運動亦恐令民意反彈，作為「和理非」抗爭者的Janice坦言，社運每個階段都會有修正空間。但她深信港人在抗爭路上至今仍未忘初衷，「升級武力只是因應政府一直無視民意，包圍警署皆因警察是政權的一部分，當她頻頻濫權濫捕，難道不去抗議嗎？今次運動是靠所有港人的集體智慧而煉成，我相信港人很醒目，懂隨機應變和調節。當發起不合作運動時有人負責道歉和解說；當有人縱火，有人阻止和熄火；當發起示威，都不忘在文宣上提醒爭取五大訴求，這都是見證香港精神的地方」。