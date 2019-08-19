【逃犯條例】屯門屋苑疑出示威應變措施　議員：保護屋苑無可厚非

反對《逃犯條例》修訂示威近日於各區遍地開花，部分屋苑早前發出聲明，將拒絕警方進入屋苑範圍。不過，有消息指屯門翠寧花園日前貼出通告，指將對示威活動採取應變措施，又稱如場面失控，將報警求助。有區議員認為，管理公司的做法只是為了保護屋苑，無可厚非，而及早預防總比完全沒有準備好。

消息指屯門翠寧花園的管理公司於日前貼出通告，指因見近日香港各處都有示威活動，當中不少皆演變成暴力衝突，故若屋苑附近出現示威活動，將採取應變措施，包括安排保安於外圍進行監視、關閉屋苑所有出入口，並阻止示威者進入屋苑範圍。通告表明，如場面失控，管理處將報警求助。

屯門翠寧花園的管理公司被指於日前貼出通告，指因見近日香港各處都有示威活動，當中不少皆演變成暴力衝突，故若屋苑負近出現示威活動，將採取應變措施。(網上圖片)

記者今日到屋苑視察，翠寧花園共有三個出入口，並未有屋苑外圍、管理處發現有關通告，有居民指本來貼於樓宇內的通告，今日亦已不知所蹤。

屯門區區議員葉文斌指，自己的議員辦事處設於翠寧花園，為屋苑的租戶，惟未見過有關通告，亦不知道相關應變措施：「我是租戶，其實管理公司應該要通知我的。」通告中亦指，示威活動進行期間，屋苑的出入口會保持關閉，葉文斌指此舉並非特別做法：「其實到晚上11時，保安也會關上有關大閘，白天遇上示威，令管理公司因要保護屋苑而關上大閘的話，我覺得也是無可厚非。」

屯門區區議員葉文斌指，屋苑內至少也有數千名居民，而業主立案法團亦需向住戶負責，故管理公司採取有關措施亦是無可厚非。(林振華攝)

過去在光復屯門公園的示威活動，及8月5日七區罷工中，警方曾於屯門V City一帶施放胡椒噴劑、催淚彈驅散示威者。雖然施放的地點和翠寧花園花園有一定距離，而屋苑亦未有因示威活動而受到破壞，但葉文斌表示，市民可由屯門市中心步行至屋苑，故有街坊對屋苑安全提出疑慮亦不出奇，「翠寧花園就在友愛邨後面，如發生甚麼事，示威者向四方八面散去，是有機會走到屋苑的，故有風險存在。 」他又指，翠寧花園有6座，每座有300多戶，屋苑內至少也有數千名居民，而業主立案法團亦需向住戶負責，故管理公司採取有關措施亦是無可厚非，可以理解：「預防一定比完全沒有準備好。」

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