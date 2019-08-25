【逃犯條例】大埔墟站一分鐘路程19部CCTV　港鐵被批侵犯私隱

反對《逃犯條例》修訂風波持續，各區亦有人發起示威活動，近日有市民留意到，港鐵公司在站內大量更換及加裝多部新的監控攝影機(CCTV)，引來公眾關注。有地區人士更指，單是大埔墟站售票大堂範圍、短短約一分鐘的路程，已裝有19部監控攝影機，認為港鐵公司的做法有侵犯乘客、居民私隱之嫌，亦質疑其違反私隱專員公署發出的《閉路電視監察措施指引》。

記者與新民主同盟大埔區社區主任胡耀昌到大埔墟站視察，發現車站售票大堂及對開範圍、短短約一分鐘的路程，已裝有19部監控攝影機，其中包括舊式的閉路電視，但不少都是近日才換上的新款鏡頭。胡耀昌表示，部分鏡頭或因舊的攝影機有耗損而被更換，但不知道港鐵是基於甚麼考慮決定在站內裝上如此多閉路電視：「以我所知，在近日的示威活動中，大埔墟站的閉路電視應沒怎麼被破壞。如不是因示威活動而更換，那是否因為港鐵覺得大埔區內罪案率高得需要這麼多鏡頭？」

記者與新民主同盟大埔區社區主任胡耀昌到大埔墟站視察，發現車站售票大堂及對開範圍、短短約一分鐘的路程，已裝有19部監視攝影機。(李穎霖攝)

與舊款的攝影機不同，新的攝影機鏡頭以深色的外罩覆蓋，難以清楚看到其拍攝角度。「這些鏡頭可以調校角度，我相信部分鏡可以輕易拍攝到車站附近的公眾地方和連儂隧道，即是義工進入隧道的情況也會被拍下。」胡耀昌又指，部分鏡頭的位置可以拍攝到商場、民居的出入口，認為此舉不單侵犯了出入車站的乘客私隱，亦對附近屋苑的居民構成了私隱侵擾。

與舊款的攝影機不同，新的攝影機鏡頭以深色的外罩覆蓋，難以清楚看到其拍攝角度。(李穎霖攝)

指引說明閉路電視只限監察行人、交通流量



去年初曾有消息傳出，指港鐵曾與一家內地科技公司合作測試4K閉路電視系統，有關測試更疑包括「人面識別」技術，當時港鐵回覆傳媒查詢時指，有關科技公司當時沒有承辦港鐵公司任何項目，而港鐵當時亦無計劃引入該閉路電視系統。不過，現時港鐵並未公布新安裝的攝錄機像素及其詳細功能，胡耀昌對此表示擔心：「居民都很擔心，因為港鐵現時已有足夠的條件，將現時的攝影機鏡頭換成具人面識別系統的鏡頭。」他又引述私隱專員公署發出的《閉路電視監察措施指引》，指如閉路電視的用途只是用來監察行人、交通的流量，而非刑事偵查，不應清晰拍攝到人臉，惟現時仍未知道新鏡頭的像素資料，而港鐵站內本來已有保安巡邏，認為根本不需要安裝如此多攝錄機，促港鐵公司拆去多餘鏡頭。

與新民主同盟大埔區社區主任胡耀昌認為，此舉不單侵犯了出入車站的乘客私隱，亦對附近屋苑的居民構成了私隱侵擾。(李穎霖攝)

港鐵就新裝閉路電視回覆香港01時指，公司一直有在車站範圍設置閉路電視，以協助職員管理日常鐵路服務、在有需要時作人流管理，而車站範圍內的閉路電視鏡頭具備錄影功能，並沒有人臉識別功能，惟未就閉路電視鏡頭的像素、其他功能作出回覆。

閉路電視告示內容被指不清晰



港鐵現時有根據私隱專員公署發出的指引，在車站出入口貼上告示，通知乘客閉路電視正在運作，惟胡耀昌認為，有關告示面積太小，難以令人注意到，上方的說明亦不夠清晰：「雖然它有提到閉路電視正在運作，但並沒有清晰說明用途，只是籠統地說是作保安和監察目的。」《閉路電視監察措施指引》列明，告示要載有操作閉路電視系統的機構資料、監察目的、負責處理個人資料問題人士的聯絡方式等資料，惟近日爆出警方能實時監察各港鐵站的閉路電視畫面，而港鐵站出的告示未有就此作出說明，胡認為此舉有違反指引之嫌：「告示上只說是監察作保安用途，沒有說原來會用作警方的刑事調查。」

胡耀昌認為告示面積太小，難以令人注意到，上方的說明亦不夠清晰，只是籠統地說是作保安和監察目的。(李穎霖攝)

港鐵回覆：只有獲授權人員可查看閉路電視



港鐵回覆指，鐵路網絡的治安是由警務處鐵路警區負責，故警方多年來均可查看車站的閉路電視的實時影像，以便執行維持車站治安的職務。若警方因執法需要，要求港鐵提供閉路電視錄影片段，需要按既定的程序提出，而港鐵公司就使用閉路電視錄影片段和處理有關資料亦有嚴謹的程序和指引，如公司認為有需要就個別覆查個案查看閉路電視片段，指引有規定只有獲授權的人員方可查看閉路電視的影像。不過，胡耀昌仍質疑警方監控港鐵閉路電視，會否追蹤經東鐵線出入內地的香港人行蹤，將資訊交予公安：「我們也建議修訂《截取通訊及監察條例》，將警方實時監控閉路電視的行為納入條例的監管中。」

正對車站的新達廣場電梯出入口上方亦加設了兩部小型攝影機，而其款式與港鐵公司安裝的閉路電視有明顯分別，港鐵及商場發展商新鴻基地產回覆時，均未明確表示有關閉路電視是否由其公司安裝。(李穎霖攝)

商場閉路電視拍攝車站出入口



除了在港鐵站範圍，胡耀昌亦發現對正車站的新達廣場電梯出入口上方，亦加設了兩部小型攝影機，而其款式與港鐵公司安裝的閉路電視有明顯分別。港鐵及商場發展商新鴻基地產回覆時，均未明確表示有關閉路電視是否由其公司安裝，而新鴻基回覆時強調，商場內的閉路電視系統作為保安及監察之用，以監察場內」各主要通道及出入口的情況，為商場日常運作的一環。胡耀昌認為，有關鏡頭雖設於商場範圍，但角度只拍攝港鐵出入口的情況，認為港鐵公司及商場發展商有必要清楚交代鏡頭為誰裝設：「由商場角度拍攝車站，會否超出了部分機構的法定職能和用途範圍？」