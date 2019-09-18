【美孚女人墟】屬於婦女的市集　麻辣曲奇特色手作食品　周六發售

「師奶仔」、「湊仔婆」......婦女們常被社會如此標籤，提到她們出外工作賺錢，則大多會與零售業、服務業掛鈎，但其實婦女也有創業的機會和可能。本周六(21日)在美孚橋底將有由「好惜食計劃」和「StrEAT响道食熟食墟顧問計劃」協辦的市集，約20名婦女會在市集中擺檔，售賣市面少見、獨一無二的手作食品，也讓市民有可以「抖抖氣」休息的空間。

+ 2

由香港婦女中心協會於2011年11月啟動的「好惜食計劃」，希望婦女透過生活智慧及技能，能建立出資源共享和社區力量，從而紓緩資源浪費及分配不均所帶來的經濟負擔。本月二月開始，他們舉辦「婦女創業 | 換取零用錢計劃培訓」的創業課程，期間會與婦女探討自己手上的食物可如何製作成為市場上價值的食物手作，並於墟市或網絡平台售賣。這樣婦女們既可將廚藝和故事分享給公眾，社會大眾對婦女的認識及肯定她們的能力亦會提過，有助她們加強自信。

+ 4 + 3 + 2

「佢哋(婦女們)話，自己一個創業，發夢就會成日諗，但實際要點做，就好難去學。」「好惜食」計劃教育幹事Hebe指，課程中有來自不同背景、階層的女性，當中有單身、單親媽媽、將近退休的人士等等，「有婦女其實曾經出國學整甜品，但後來被質疑，廚房入面女性體能未必可以同男人睇齊，於是佢冇再做。反而𠵱家佢自己做，啲產品更受歡迎。」她表示，婦女們將自己的手作食品再作調配，製作出市場少見的口味。

在周六的市集中，20名從課程畢業的婦女，將會把這些特色的手作食品帶到我們一年一度的女人墟售賣，當中包括麻辣花椒味曲奇、黃金鹹蛋黃曲奇、玫瑰花草莓果醬、素食印度波兒、野莓果仁雪花酥、泰式素食咖哩春卷等。



「女人墟」 - 廚房以外的女人｜創業女人｜手作食品市集

活動詳情：

日期：21.09.2019 (六)

時間：1300-1900

地點：美孚天橋底(萬事達廣場對出)