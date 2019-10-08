【手作市場】老友記製黏土點心　Cosplay侍應　重現舊式茶樓情懷

「好靚嘅叉燒包，奶皇包！」舊式茶樓裡，侍應們推點心車，高聲喊著不同的點心。你有多久沒有看過這個畫面？這種推點心車的茶樓近年變得愈來愈少，不少茶樓都已改用點心紙。 但在本周末，這類舊式茶樓將會重現眼前。一班「銀髮族」大搞噱頭，用輕黏土製作不同的點心手作品，在荔枝角舉辦一場以「懷舊茶樓」為主題的手作市場。屆時他們將會穿上茶樓侍應服，推著手推車，重塑昔日的飲茶情景，帶一眾到場的「顧客」回到香港的美好年代。

老友記變身侍應 辦舊式茶樓手作市集

位於黃竹坑的東華三院賽馬會松朗安老綜合中心，一向重視與院舍長者的互動，特別在藝術創作方面，過去的情人節，老友記製作紅玫瑰送給另一半，場面溫馨動人。接下來的周末（12、13日），這班老友記再搞新意思，舉辦一場以「懷舊茶樓」為主題的手作市場。15位中心的精靈老友記，將會製作多款手作品，例如是以輕黏土整作的點心、明信片以及杯墊等，在周末的手作市場上發售。同時在活動當日，老友記將會穿上一身侍應服裝，推著一輛輛點心車，讓到場的「茶客」畫點心紙選購，令來者彷如置身舊式香港茶樓。

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與參加者共同設計明信片

除了售賣預製的創作品，市集更會有「明信片交換計劃」，讓老友記和參加者共同製作名信片。參加者率先創作一張明信片，然後由老友記接力繪畫。合力完成作品之後，中心會將明信片寄到參加者的信箱。活動希望發揮彼此間的創意，提高年輕人與長者之間的互動。

冀介入以年輕人為主的手作市集

當提起這一類「手作市場」，不少人馬上會想到台灣的文青創作和新潮設計，而「松朗」的老友記正正打破了這個概念。松朗安老中心表示，希望透過今次活動，能讓長者藝術家以「第一身」向大眾分享作品和創作理念，重點是以嶄新角色與社會、特別是年輕人有多重交流。此外，活動更可讓長者一貫「被動、受助」的角色打破，能獨當一面成為檔主，主動介入以年輕人為主的手作市集。

東華三院賽馬會松朗安老綜合中心於2016年完成重建，開設了松朗藝術院舍，提供不同的藝術興趣班，如畫畫班、書法班及插花班，更不時舉辦藝術活動，讓一眾長者能夠互動。今年元宵節，五位年過七十的老伯伯，各自製作了一朵紅玫瑰，送給同住中心的太太。

手作市場將會在本周六及日，於荔枝角D2 Place一期二樓THE SPACE舉行。（松朗藝術中心提供）