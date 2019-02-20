【元宵節2019】七旬老友記整花冧愛人　認知障礙婆婆：我認得你！

甜蜜情人節，並不是後生仔獨享。一班住在安老中心的伯伯，日前趁元宵佳節，示範如何「冧」另一半。幾位伯伯為博愛妻一笑，盡展柔情一面，自製花朵，向老婆送上驚喜，婆婆們收到花時表情「甜到漏」，就連有認知障礙症的老婆婆，也在當刻認出了愛人，畫面相當感人！

你仍否記得，上一次送花給另一半是甚麼時候？東華三院賽馬會松朗安老綜合中心「松朗藝術」，因應元宵佳節，辦了一個甜蜜活動。五位年過70的老伯伯，特意在元宵佳節，各自製作了一朵紅玫瑰，送給同住在中心的太太。當老婆婆們收到花時，表現相當驚喜和感動。更有數位患有認知障礙症的老婆婆，看見自己愛人送花給自己，也在這個時刻認得出對方，更如少女一樣露出腼腆的笑容，畫面相當甜蜜。

馮伯伯送花給太太蕭婆婆，在元宵表達愛意。（受訪者提供）

中心藝術發展主任蘇姑娘向《香港01》表示，這次活動構思可謂靈機一觸，因為之前中心有職員收到花，然後有一位伯伯說：「嘩有花收咁好啊，我都未送過花俾老婆！」因為便決定舉辦這次活動，邀請老伯伯們選一些蝴蝶結，製作不會枯萎的假花送給另一半，象徵永恆。

伯伯們在中心的Art Studio親手製作花朵。（受訪者提供）

原本以為會冷淡收場，結果活動反應意外地熱烈，就連原本非常內儉的老伯伯都參加了這次活動，蘇姑娘也坦言出乎意料，「本來好驚啲伯伯抗拒，但竟然連平時好Cool嘅伯伯都參加，其實佢哋都好愛另一半，真係好開心。」

容伯伯送花給太太劉婆婆，兩人拖著手的畫面，意味執子之手，與子偕老。（受訪者提供）

蘇姑娘又說，這次活動的感人場面多得不能盡訴，而最感動的，就是一些坐著輪椅、有認知障礙症的老婆婆，也收起了平日的情緒，在接收丈夫愛意時，也能認得出對方，「幾位認知障礙症嘅老婆婆平日可能會鬧吓情緒，大叫唔肯食飯啊，又會唔認得老公，但就喺收花果一刻，婆婆平靜落嚟，更加認得對方，呢位就係陪住自己咁多年嘅愛人，所以大家都好驚喜、好開心。」

李伯伯送花給太太余婆婆，婆婆表現相當開心，雀躍的向職員展示花朵。（受訪者提供）

「以前我嫲嫲都係住老人院，會感覺好似每日食同瞓，等待最後一日來臨，所以好大感受。如果唔可以叫子女多啲探望，咁希望可以喺有限環境下，做得更多，令佢哋開心啦」。蘇姑娘說，希望多辦活動，讓老友記開心，享受過程。

自東華三院賽馬會松朗安老綜合中心於2016年完成重建後，便開設松朗藝術院舍，提供適設的體能興趣班，如易筋棒運動班、畫畫班、書法班、插花班及定期為中心製作節日裝飾品等。蘇姑娘表示，中心希望透過藝術作為媒介，讓老人家享受各個活動的過程。