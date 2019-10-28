【Terry Fox】受加拿大抗癌英雄啟發　港義工辦慈善跑助癌症研究

癌症是香港的「頭號殺手」，不過隨着醫學進步，治癒率已大大提升。為了支援更多的癌症研究，有義工籌辦了第七屆「Terry Fox Run」慈善跑活動。這個受加拿大「抗癌英雄」Terry Fox故事啟發而建立的年度慈善籌款活動，去年在香港成功籌得超過70萬元，分別支援了香港中文大學臨床腫瘤學系與肝癌有關的研究，以及香港大學透過篩查4,000多人的國際肺癌樣本而得出有關的臨床指南數據。活動將於下月初再次舉行，義工代表希望更多人能知道，「癌症其實有得醫」。

去年「Terry Fox Run」慈善跑活動在香港成功籌得超過70萬元，並支援了本地大學就肝癌和肺癌所做的研究。（「Terry Fox Run Hong Kong」圖片）

1958年出生的加拿人Terry Fox，18歲時罹患骨癌，其右腿亦做了截肢手術。因見到癌症患者的痛苦，他在1980年開始「希望馬拉松（Marathon of Hope）」，以馬拉松的形式橫越加拿大，並希望每個加拿大人可捐出一元善款支援癌症研究。但到了第143天，他因癌症細胞擴散到肺部被迫放棄，在翌年亦以22歲之齡結束生命。不過，當時他為癌症研究籌得2,300萬美元。其後他的家人為了延續Terry Fox的理念，每年都會舉辦名為「Terry Fox Run」的慈善跑步活動，歷經39年，現在已經在全世界舉辦了超過9000場活動。

「Terry Fox Run Hong Kong」今年已經來到第七屆。義工代表Jack指，這個慈善跑最早是由馬鞍山啟新書院一位來自加拿大、名為Mr.Davies的老師舉行，當時只是一個校內活動，用以教導學校的小朋友關心癌症這個疾病。其後則由Jack與太太Macy將之變成公開活動，「我哋喺加拿大讀書，細個都有聽過Terry Fox嘅故事，當地人當佢係人民英雄。然後我哋身邊都有唔少親友患上癌症，所以會諗，喺香港會唔會都可以做慈善跑呢？」

活動下月初舉行 籌款用作資助本地癌症研究

Jack指，香港有不少人患上癌症，他的祖父母和母親都曾是患者，因此萌生籌辦「Terry Fox Run Hong Kong」的念頭，籌得的款項則用作資助本地研究。他加入義工隊多年，指團隊中成員全部都各有正職，全是義務幫忙，而活動不會收取任何入場費，亦沒有競技的概念。活動將於下月9日、分成三個形式（三公里、五公里和十公里）進行，參加者於早上10時30分在馬鞍山啟新書院出發，沿馬鞍山海濱長廊跑步或者步行，屆時不論長者、大人、小朋友或是癌症康復者，即使體力不足都可以參與。