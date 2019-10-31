大埔第九區建公屋　區議員憂社區配套不足　恐成水泉澳邨翻版

大埔第九區是一塊位於富亨邨及大埔醫院面的一塊綠化地，原為私人醫院用地，後因流標，政府於2013年將該幅地皮連同頌雅路東及頌雅路西項目改劃為公屋用途。根據城規會規劃，第九區地皮將會興建8座公屋，容納1.6萬人。發展項目遭不少富亨居民反對，富亨區議員任萬全表示，「我們不是盲反，只是希望政府在起樓前，先解決區內的配套規劃問題，首要問題是交通。」

共建9座公屋 可容納約1.7萬人

根據大埔區公屋發展監察工作小組文件，大埔第九區及頌雅路東公營房屋項目共分兩個工程進行，當中第九區地盤於2017年8月動工，預計興建8座公營房屋，提供約6,420個公屋單位，可容納約1.6萬人，並設有停車場、食肆及零售設施、兩所幼稚圈等設施，預計於2023年落成；另一頌雅東路地盤則於2017年9月動工，正在興建一座公營房屋，提供約655個單位，可容納約1,500人，並設有安老院舍、幼兒中心等設施，預計於2021年初落成。

第九區共建8座公屋，提供約6,420個單位，預計可容納1.6萬人。（黃桂桂攝）

富亨交通不勝負荷 居民多反對建屋

富亨區議員任萬全指，區內不少居民反對第九區建屋，當中首要原因是交通不勝負荷。他指，根據規劃圖，第九區只有來回各一條行車線經大埔醫院落頌雅路，而頌雅路「現時的交通承載量接近八成，第九區落成後，一定會爆。」雖然運輪署正於頌雅路進行道路擴闊工程，但任萬全憂慮擴闊一條行車線，並不足以承載第九區的1.6萬人。

任萬全表示，現時富亨的泊車位不足，經常出現違泊情況，期望政府興建多層停車場。「但第九區只增加200個停車位，係完全唔夠。」

頌雅路現正進行道路擴闊工程，任萬全指只擴闊一條行車線，恐不能應付第九區落成後的行車量。（黃桂桂攝）

憂第九區與富亨居民「爭資源」

另一方面，任萬全又指出富亨巴士總站有飽和現象，「已經沒有多餘位置容納其他巴士」，而第九區落成後，一定會增加富亨的巴士流量，擔心會出現擠塞。「但看第九區發展圖，只會興建一個兩、三行的巴士站，仲細過富亨，變相到時第九區的人要落富亨搭車，大家喺度爭。」

除了爭巴士，任萬全指富亨居民亦擔心第九區的居民會與他們爭其他資源，包括街市。根據第九區發展圖，雖然會興建食肆及零售設施，但主要以街店形式提供約30至40個新鮮糧食零售設施，並非傳統的街市。「變相啲人可能要落嚟富亨買餸，兩條邨的人會爭餸買。」

任萬全憂第九區落成後會成為沙田水泉澳邨的翻版。（黃桂桂攝）

社區配套不足 「恐淪水泉澳翻版」

他表示，明白香港現時房屋供應不足，因此並非「完全反對起樓，但要在配套規劃合理的情況下做，例如先解決區內交通、社福設施及醫療設施不足的問題。我們不是盲反，只係希望起完樓後，不同邨的居民之間不會有矛盾。」他認為若不先解決社區配套問題，第九區只會淪為水泉澳邨的翻版。

有富亨邨居民指，支持興建公屋紓緩香港的住屋需求，但憂慮落成後居民全都是新移民，「好似天水圍、水泉澳邨咁，起完都係新移民住，冇香港人，咁起完有咩用？」另一富亨居民黃太亦同意興建公屋解決香港住屋困境，「依家咁多人冇樓住，唔好咁自私，逼就逼啲，香港人都慣咗逼。但擔心交通及醫療，希望政府可以先解決這些民生問題。」

任萬全為區議會大埔富亨選區候選人，另外兩名候選人為何偉霖、胡綽謙。

頌雅路東正在興建一座公屋，任萬全指這單幢公屋將會自己形成一條邨，與第九區分開。（黃桂桂攝）