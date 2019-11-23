環保署因「社會情況」停收玻璃樽　食肆出招自救　自行回收重用　

環保署網頁近日公佈，自上周六（16日）開始，政府委聘的玻璃管理承辦商暫停廢玻璃容器回收服務，並收回設置在各回收點的玻璃樽回收桶。昨日，環保署轄下的社交專頁「綠在區區」亦宣布，各區的廢玻璃樽回收服務暫停。有食肆出招「自救」，自行回收及消毒玻璃樽，希望為環保出一分力。

據環保署2017年公佈的「香港固體廢物監察報告」，香港棄於堆填區的玻璃樽總每日共達220公噸。過去，不少食肆門外都有設置由「綠在區區」負責管理的玻璃樽收集點，以方便回收。記者今午到灣仔一帶視察各食肆的玻璃樽回收情況，有在修頓球場垃圾站工作的清潔工表示，過去一直有到附近商戶回收玻璃樽，但最近估計有人利用玻璃樽掉汽油彈關係，自上周一便收到指令要停止回收。

駱克道其中一間酒吧The White Stag負責人指，原本後巷擺放了一個玻璃樽回收箱，但現時已消失。（陳康智攝）

駱克道其中一間酒吧The White Stag負責人指，原本後巷擺放了一個玻璃樽回收箱，但現時已消失，負責人又指，酒吧會繼續分開處理玻璃樽及普通垃圾，但無計可施下，只好一併扔入普遍垃圾箱。至於位於灣仔譚臣道的香港仔茶餐廳職員指，現時亦暫停回收玻璃樽，至於如何處理，則要待老闆決定。

食肆自行回收玻璃樽

另一所售咖啡及手工啤酒的食肆The Coffee Academics，在去年開始參與「綠在區區」的玻璃回收計劃，經理邵先生指，現時回收箱已消失，並估計所有酒吧都無法回收玻璃樽。他指不清楚政府目的為何，但對於有傳言指，政府擔心有示威者利用玻璃樽製造汽油彈故暫停回收，邵先生直批政府是「斬腳趾避沙蟲」，又不環保，同時變相連累回收業經濟，得不償失，「如果（示威者）要整，佢哋係街到買一箱玻璃樽整都得啦！」

他又透露，餐廳現在會自行回收使用過的玻璃樽，當收集滿24個後，會送去公司消毒並且重用，又表示相信很多同業亦會自發消毒重用。

「綠在沙田」至今仍接收玻璃樽

記者今傍晚到訪全港八個「綠在區區」之一的「綠在沙田」，有職員仍在處理近日收回的玻璃回收箱。他透露，暫停回收玻璃樽工作與局勢有關，但又指今日（23日）仍會接收市民帶來的廢玻璃樽，至於未來消息如何，則會在社交專頁通知。

至於屋苑方面，私人屋苑愉景灣近日貼出公告，指雖然政府的玻璃回收承辦商碧瑤已暫停服務，但屋苑的清潔承辦商「永順」仍會在公眾位置提供有限的回收箱，並在愉景灣內利用碎玻璃進行轉化工作。愉景灣居民蔡先生指，雖然自己並未受太大影響，但認為政府暫停回收玻璃樽「好傻」，批評政府目前處理問題都出於政治考慮，變相妄顧民生。