【愛心座】分域街電車站加45度「滑梯凳」　市民：完全坐上沒可能

早前各區的有蓋巴士站相繼加裝座椅，原來電車站也正在進行相關的試驗計劃。近日有市民發現，灣仔分域街的電車站多了兩張木椅，但木椅卻作45度傾斜，有人認為與西九龍美食中心的「滑梯凳」類近，同樣是「挨得唔坐得」。電車公司則解釋，設計時是考慮了電車站空間、乘客安全和技術可行性等因素，會收集意見及檢討測試計劃的成效。

政府在2016年施政報告中，撥款資助巴士公司在全港有蓋巴士站增設座椅，當中有不少受到批評。其中在柴灣、葵青等多區的巴士站，過往有座位被設計成背向馬路，候車人士難以看到車輛來到，因此只用座椅來放置物品，被質疑無法便利候車市民之餘，更阻礙排隊的空間。

而今次在灣仔分域街的電車站，未知是否因車站環境狹窄，加裝了兩張座椅採用傾斜設計的座椅。市民對椅子的評價好壞參半，有網民指出，該設計與深水埗西九龍中心的美食廣場內、被稱為「懲罰食客」的椅子類近，而且傾斜角度更大，更難坐得舒服。

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市民：有好過冇 最好能加設普通座椅

記者曾到灣仔分域街電車站視察，只見電車站通道只只闊約十數米，在其中一條石柱的兩邊，多了兩張約30乘30厘米大的「愛心座」，而木椅以約45度傾斜。記者逗留期間，上落電車的人流不絕，但不多人使用椅子。居於附近的黎女士認為，設置這些座椅是「有好過冇」，「我哋年紀大唔企得耐，至少都可以挨下嘅。」 但她表示，如要放重物或者完全坐在椅上則沒有可能，認為如果可以的話，該處最好能加設普通座椅。

除了分域街，筲箕灣電車總站亦有試驗「愛心座」。該處採用相同的木椅，但兩張木椅在該站是完全平放，沒有傾斜。有市民向記者表示，該些座椅尺寸太小，坐上去不算舒服，寧願坐在旁邊由民政署設置的石凳。而由於該處人流不算太多，因此座椅數目尚算足夠。

電車公司：會留意試驗效果

電車公司發言人指，優先座椅初步測試的安裝工程於今年九月完成，灣仔分域街電車站及筲箕灣電車總站分別安裝了一張雙人座椅及兩張單人座椅，供候車市民試用，而公司會留意試驗效果，並收集乘客意見，檢討測試計劃的成效。發言人續指，由於車站結構獨特，工程團隊在設計座椅時，考慮了電車站空間、乘客安全和乘車體驗，及技術可行性等因素。由於現時為測試階段，電車公司會收集乘客意見後再行檢討設計和計算座椅實際成本。

發言人表示，考慮到電車站空間、乘客安全和乘車體驗、技術可行性及成本等因素，測試暫時會進行一段時間，亦會收集意見及檢討測試計劃的成效，長遠而言，如需全面落實候車優先座椅安裝計劃，電車公司需要再評估涉及的工程開支、保養及維修等費用，並尋找外來經費以支持推展有關項目。