【屯門異味2.0】富泰、友愛凌晨再有不明氣體　居民出疹、咳嗽

繼10月28日屯門大興一帶出現不明氣體事件後，12月1日凌晨，屯門富泰及友愛一帶再有居民嗅到刺鼻氣味，其後有小朋友身上出現紅疹，有寵物貓嘔吐。富泰候任區議員何國豪、友愛南候任區議員林健翔及友愛北候任區議員林明恩曾向政府部門查詢，唯至今6天仍未收到答覆，有區議員批評：「一個負責任的政府應該要抱着積極的態度調查不明氣體的源由。」

小朋友出紅疹 寵物貓嘔吐

何國豪、林健翔及林明恩指，他們在過去數天多次收到分別來自富泰邨、洪水橋、華都、屯門市中心、友愛邨、三聖、黃金海岸及蝴蝶一帶的街坊投訴，指12月1日介乎凌晨2點至4點半期間，吸入刺鼻氣味。

何國豪指曾收到三位街坊投訴指刺鼻氣味十分嗆喉，「咳到透唔到氣，要戴豬咀。」當中有小朋友身上出現紅疹，有寵物貓嘔吐，又有街坊聞到疑似富泰燒烤場或藍地水塘方向傳來的燒膠味而從夢中紮醒。

富泰候任區議員何國豪指，12月1日收到3位居民指因嗅到異味而咳嗽。（黃桂杜攝）

未有政府部門回應 警察：點解唔報警？

「我當晚已經聯絡虎地消防局，他們以電話回覆指無收到任何來自市民的求助個案及氣味報告。」何國豪指團隊其後再向警方查詢，唯警方反問：「點解唔報警？」以及「氣味會唔會係來廢物轉運站？」何國豪斥他們向警方查詢是希望警方給予解釋，又認為「市民唔報警係因為對制度唔信任，覺得報咗警都解決唔到問題，10月28日事件至今個幾月都未有答覆。」

（左起）友愛南候任區議員林健翔、富泰候任區議員何國豪及友愛北候任區議員林明恩召開記者會，要求政府徹查屯門不明氣體事件。（黃桂桂攝）

友愛邨現疑似催淚彈氣味

另外，有友愛邨居民向林健翔及林明恩投訴指，於11月30日中午12時至下午3時在近屯門鄉事會路及友愛街市附近，聞到強烈刺鼻刺眼、疑似催淚煙的氣體，12月1日凌晨3時，又再聞到相似氣體。林健翔及林明恩向友愛街市管理公司查詢，對方回覆指氣味並非由街市傳出，街市內商戶都沒有聞到氣味，「但一出街市就有好大陣味」，因此排除不明氣體是由街市傳出。

針對12月1日的事件，何國豪、林健翔及林明恩均曾向多個政府部門查詢，包括警署、消防處、民政事務署及環保署，「但至今已經6天，都仍未收到任何答覆。」何國豪指他們曾於12月1日前往民政事務署要求答覆，卻未獲政府官員接見。

有友愛邨居向林健翔及林明恩投訴指，於11月30日中午12時至下午3時在近屯門鄉事會路及友愛街市附近，聞到強烈刺鼻刺眼、疑似催淚煙的氣體。（黃桂桂攝）

「政府欠我們一個答案」

林健翔批評，「12月2、3、4、5日陸續都收到市民報稱聞到不明氣體，有的可以找到源頭，例如是廢物轉運站着火，但有一兩日是不知源頭。即使漏煤氣消防都會搵出源頭，但自10月28日至今屯門咁多宗不明氣體事件，每次都影響緊幾萬名市民，點解政府唔去積極調查起因？一個負責任的政府應該要抱着積極的態度調查不明氣體的源由。」

林健翔：「自10月28日至今屯門咁多宗不明氣體事件，每次都影響緊幾萬名市民，點解政府唔去積極調查起因？一個負責任的政府應該要抱着積極的態度調查不明氣體的源由。」（黃桂桂攝）

他們要求政府成立獨立調查委員會調查屯門不明氣體事件，何國豪說：「因為屯門居民都很疑惑，而政府欠我們一個答案。」

被問到會否有進一步行動，林明恩表示，「政府唔救我哋，我哋都要識自救。」又指他們會聯同其他屯門區候任區議員一起成立小組，在區議會爭取撥款，邀請八間本地大學的化學專家調查不明氣體的來源及對居民的影響。