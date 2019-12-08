【香港保衛戰】悼在港陣亡加國兵72載　駐港澳總領事：加拿大銘記

今早（8日）加拿大駐香港及澳門總領使館舉行第72屆加拿大紀念儀式。儀式假西灣國殤紀念墳場舉行，以紀念二戰期間在港的近二千名加國士兵。今年儀式遇上「香港保衛戰」開戰日78周年，加國駐港澳總領使館請來四名二戰退伍老兵出席儀式。78年前，從不同戰線活下來的年輕人，如今都長成扶杖的白髮老人，當中更多人隨年逝去。加拿大駐港澳總領使南傑瑞（Jeff Nankivell）致辭時指，加拿大記得，香港記得（Canada remembers, Hong Kong remembers），「我哋會永遠懷念嘅」。 攝影：歐嘉樂

今早（8日），數百人跨越國籍、年齡、性別聚首於西灣國殤紀念墳場，胸前戴上加拿大版的虞美人花。（歐嘉樂攝）

今早十時，西灣國殤紀念墳場再度傳來《奇異恩典》的風笛聲。數百人無分種族、年齡，在寒風與紅白色加拿大國旗旗海中肅立，紀念78年前赴港支援盟軍的1,975名加國士兵。

西灣國殤紀念墳場安葬282名加拿大士兵，當中107人未能辦認身份，無名的白石墓碑只能憑藉“A Soldier of the 1939-1945 War” 及象徵加拿大楓葉分辨國籍與陣亡年份。（歐嘉樂攝）

二千加國兵為港而戰 逾一成長眠於柴灣

78年前，加拿大溫尼伯榴彈兵團（the Winnipeg Grenadiers）及皇家加拿大來福槍團（the Royal Rifles of Canada）按英國請求，赴港支援。當中不少為18、19歲的青年。至12月8日，日軍攻佔香港，駐港英軍聯同盟軍遂展開為期17日半的「香港保衛戰」及隨後三年零八個月的苦戰。按加國資料，抵港的1,975名士兵死傷枕藉，最少500人受傷及559人歿於香港，逾半被葬於異邦西灣國殤紀念墳場。當中107人未能辦認身份，無名的白石墓碑只能憑藉“A Soldier of the 1939-1945 War”及楓葉分辨國籍與陣亡年份。戰後，加國駐港澳領事館每年12月，均會在此舉行紀念儀式，迄今72年。

有人在墓園紀念祭壇前獻上白色鮮花及鮮紅虞美人花襟花，以悼念戰爭死難者。（歐嘉樂攝）

駐港澳總領事館南傑瑞致辭時重提，當年逾260名歿於香港戰俘營的加國將士。他特別提及一名加國魁北克市步槍兵Laureat Bacon。1941年12月25日，Laureat Bacon於赤柱聖士提反書院（當時的軍事醫院）目擊日軍大屠殺。年僅36歲的他雖然逃過黑色聖誕節的殺戮，卻於翌年因病歿於香港北角戰俘營。

加拿大駐港澳總領事南傑瑞（前排右）攙扶98歲二戰退伍華籍英兵蔡彼得前往墳場草地。（歐嘉樂攝）

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Canada remembers. Hong Kong remembers. 加拿大駐港澳總領使南傑瑞（Jeff Nankivell）

南傑瑞承諾將一起銘記在戰場陣亡的戰士，及那些曾在恐怖衝突下戰鬥及犧牲的人。「加拿大銘記。香港銘記。（Canada remembers. Hong Kong remembers.）」，他一度轉用廣東話稱，「我哋會永遠懷念嘅」。

美軍John Theodore Siewert曾參於諾曼第戰役，今年再度出席香港的加拿大二戰紀念儀式。（歐嘉樂攝）

今年加國紀念儀式遇上「香港保衛戰」開戰日78周年，領事館特別邀請四名二戰的退伍軍人出席儀式。當中包括98歲二戰退伍華籍英兵蔡彼得，曾參於諾曼第戰役、美軍John Theodore Siewert，以及二戰結束時，隨戰艦安森號赴港接受日軍投降的前皇家海軍及皇家加拿大空軍Tony Edward Elliott。而儀式首次邀請年屆101歲的退役飛虎隊機師陳炳靖出席，陳為目前香港唯一一名在生的華籍飛虎隊機師。

二次世界大戰期間，四人曾在不同戰線奮戰並活過來。78年後，少年變成白髮蒼蒼的老兵，冒著寒風向素未謀面的逝者獻花——那些為了香港奉上生命與未來的異國少年。