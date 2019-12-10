水管老化爆不停　和宜合道緊急停鹹水　至少三村受影響

石籬一帶的水管老化，居民對鹹水管爆裂的情況已是習以為常，過往亦曾多次出現因爆水管導致泥水淹路、途人要涉水而行的場面。根據水務署的暫停供水通告，今天（10日）和宜合道 300-310號、梨木樹消防局、北葵涌賽馬會游泳池、古坑村、二陂圳新村、石圍角村再度緊急停鹹水。區議員指，收到街坊反映「梨木樹爆完，又到石排街爆」，已通知水務署派員維修。

水務署的暫停供水通告顯示，和宜合道 300-310號、梨木樹消防局、北葵涌賽馬會游泳池、古坑村、二陂圳新村、石圍角村自今早3時48分起停鹹水。（水務署網頁截圖）

水務署的暫停供水通告顯示，石籬一帶自今早3時48分起停鹹水。葵青區區議員林紹輝指，今天早上收到不少街坊反映，石籬一帶多個範圍都沒有鹹水供應，其中和宜合道300號一帶現時已完成維修，但其後石排街的水管又再爆裂，路面不斷有鹹水湧出。他表示，爆水管的範圍甚廣，而且用不到臨時供水喉管。

林表示，水務署的「更換及修復水管計劃」正在石籬一帶進行，現已更換了區內部分的地底水管，他指相比一、兩年前，爆水管的次數及規模已見減少，不過他認為，要改善問題，城隧一帶的水管也需更換，「因為供水係由老圍嗰邊輸水過嚟，沿途嘅水管其實都要開始更換，否則爆起上嚟，都會影響石籬同其他地區嘅供水。」他又指，現階段水務署工人只可在晚上工作，加上工序繁複，預計需再多一、兩年才能完成更換所有水管。