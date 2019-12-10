【防起底？】九巴月內更換職員名牌　新設計只留車長姓氏

今日網上傳出九巴將更換職員名牌設計，而名牌只會顯示車長姓氏，隱去其他資料。有九巴及工會主任確認消息，工會主任指有關措施有助防止車長被起底，而工會早於兩年前就此提出建議，故公司的現時更改名牌設計，未必和近日的社會事件有關。

網上今日傳出消息，指九巴公司將更換車長名牌的設計，更傳出新設計的照片。和現時顯示車長全名的名牌不同，照片中的名牌只留車長姓氏，如車長姓陳，名牌上就只會顯示「陳車長」。

九巴公司將更換車長名牌的設計，新名牌上只會顯示職員名字及職位。(讀者提供)

汽車交通運輸業總工會九龍巴士分會主任黎兆聰確認有關傳聞，指新的設計只留下車長姓氏，不會展示其名字及員工編號，而不止車長，站長名牌亦會採用有關設計。據其了解，九巴公司將於本月16日開始，將新的名牌發放予各車長及站長。對於九巴的新措施，黎兆聰表示歡迎，但工會早於兩年多前已向巴士公司建議，於名牌上隱去車長的名字，故公司此時更換車長名牌的設計，未必完全和近日的社會事件有關。

黎兆聰指，起底問題困擾不少前線車長，曾有車長因故被起底，電話、地址及家人資料被公佈而需轉職，亦有被起底的車長就此向工會求助，認為此問題需被正視：「我們都愛莫能助。我們曾請勞工處、運輸署幫忙要求更改名牌設計，但他們說這是公司政策，需留公司決定。」他又表示，曾就車長被起底個案向申訴專員公署、私隱專員公署投訴，但兩機構都指需待巴士公司處理。

汽車交通運輸業總工會九龍巴士分會主任黎兆聰歡迎有關措施，但指工會早於兩年多前已向巴士公司提出建議，故公司此時更換車長名牌的設計未必完全和近日的社會事件有關。(資料照片/王潔恩攝)

對於沒有了車長的名字和編號，會否有礙乘客就乘車問題向巴士公司表達意見，黎兆聰強調只要有路線編號、車牌號碼、車長姓氏及八達通紀錄，巴士公司就可以作出追蹤，直指「我哋(車長)走唔甩」。不過，他指過往曾有乘客因為巴士誤點、小拗撬而指罵車長，甚至動手，黎兆聰表示希望乘客可體諒車長工作，勿令車長及站長成為磨心。

九巴回覆查詢指，和員工經溝通後，九巴及龍運將於本月內更新顯示職員姓名及職位的名牌，以回應員工近年來提出的意見。九巴又強調，乘客可透過既有的途徑，提供路線、地點及時間等資料，對巴士服務提出意見或查詢，公司會依照程序處理。