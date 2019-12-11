【尋回一碗湯】深水埗靚姐「媽子煮雞酒」　三代傳承家的味道

冬天來到，走在街上寒風凜凜，回到家中如能喝上一碗熱湯，必然倍覺溫暖。用上紅棗、杞子、雞塊、薑、酒、木耳等材料煮成的雞酒，向來是婦女產後用以進補的食物，但也不一定是「坐月」才吃。不少家庭也會將雞酒當作日常湯水，相比普通雞湯，雞酒更為暖身活血，亦因家家的烹煮方法都有不同，湯中的味道一代傳一代，別具傳承意義。

玉姐的家傳雞酒湯，獲得街坊的一致好評。（呂諾君攝）

今年61歲的玉姐，人稱深水埗靚姐，她的廚藝在街坊之間獲得一致好評。玉姐指，平日唯一的嗜好就是「食嘢」和「煮嘢食」，一些家常小菜如瑞士雞翼、檸檬雞翼等固然難不到她，而她近年也積極鑽研煮新食物。「麻辣燙、涼拌木耳、出街打邊爐食嗰啲雞煲我哋都會整，阿女都好鍾意食。」育有兩女的她，過往亦憑着各款小食活躍於民間組織籌辦的熟食墟市，不過最令街坊鍾情的，要數用上她家傳秘方炮製的雞酒湯。

玉姐指，雞酒是廣東客家一帶的補品，家家戶戶的做法都有些微不同，慣常都是上一代人將做法和食譜傳給下一代。她憶述，第一次嚐到家傳雞酒，是在30多歲大女兒出生後，由母親為她烹煮，「一啖湯飲落去係會覺得好舒服、好溫暖，後來媽媽同我講，原來當年佢生我，我嫲嫲都有煮畀佢食，再之後佢就學埋點整。」

玉姐形容，「媽子煮雞酒」的家傳做法其實沒有秘訣可言，但拿出墟市售賣，卻獲得同輩人士的不少共鳴，「唔知點解好多人都話鍾意飲，特別我哋呢個年紀嘅人，最記得係有人連續飲咗三碗！有人認同自己整嘅嘢，其實都好開心。」她估計，大家在坊間不常喝到雞酒，現今也不多人會在家中烹煮，因此才會感到特別。

近月有公司開始為玉姐的雞酒製作湯包。採訪當日，玉姐在位於堅尼地城的工場內，與KOLB.LIFE行政總裁盧翰豪（Johnson）一同製作雞酒。只見他們首先將雞、薑、木耳等材料炒熟，之後加入水、酒、玫瑰露等，鑊中便已傳來陣陣飄香，在整個工場內蔓延。 「平時間中都會喺屋企煮畀個女飲，特別係冬天時可以行氣活血，但完全冇諗過可以拎畀人飲，甚至𠵱家拎出去賣！」玉姐坦言，從沒想過能將家傳三代的雞酒製成湯包，而湯包上更用她的樣子作「生招牌」，感到驚喜又興奮。

平日負責監察和與員工一同製作湯包的盧翰豪則指，今時今日常會提及各樣懷舊食物和飲品，雞酒也是其中一種，但就常被遺忘，「黑牛、忌廉溝鮮奶𠵱家好多地方都飲到，雞酒其實可以當普通湯咁飲，雖然平時好少會諗起佢，但飲落去就會諗起：係屋企嘅味道。」他表示，小時候母親也會煮雞酒，但到後來沒有再煮，玉姐的食譜勾起他過往的回憶，亦因此他希望將這款食品推廣給其他人。

由香港01發起的「01社區型活墟計劃」，是與社區組織「關注草根生活聯盟」合作舉辦為期兩年的墟市計劃，目的是想推動本地墟市文化及將各社區連繫起來，體現香港01支持社區的理念。

臨近聖誕，各個地方都會充滿濃濃的節日氣氛，「01社區型活墟計劃」之第二個墟市「聖誕歡樂墟」將於於12月21至22日下午1時至晚上9時於美孚橋底舉辦。是次墟市將有21檔熟食檔、40檔乾貨檔及10檔活動及社企檔。熟食方面，食物種類繁多，例如有一口炸蠔餅、新加坡叻沙、土耳其咖啡、串燒、芒果糯米飯、鹵水食物、素漢堡扒、龍鬚糖等。乾貨方面，有二手物品、生活百貨、手工藝品、文具等。還有聖誕藤圈及潤唇膏的工作坊。為大眾提供一個精彩的食、買、玩嘅好地方。