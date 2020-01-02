【區議會選舉】敗選三屆　張錦雄撼贏鄉事　逆轉勝從一盞街燈說起

從藍地輕鐵站走來，張錦雄一身輕裝，身上穿着的是黑底、六色彩虹的「香港加油」字體上衣。在這明示立場或許會惹來爭拗的時代，張錦雄是如此的旗幟鮮明，「我競選時的直幡、宣傳品，都是黃色的！我們很『黃BB』的。」健談的他笑着道：「我覺得我要明正言順，所有東西都用黃色，緊貼反修例運動。我走政治牌就是要走到最盡。」雖然仍說着競選時的事，但訪問當天，他的身份已不再一樣，是屯門區的候任區議員，而到今年的元旦日，他亦已履新。 同是鄉郊地區，屯門鄉郊未有如元朗區的鄉村般，成為備受注目的焦點選區，但在11月下旬的區議會選舉中，民主派的張錦雄在屯門鄉郊選區以近1300票之差，擊敗了連任6屆的鄉事派區議員陶錫源。 過往曾以「七一人民批」、社民連的名義，3次出選區議會都鎩羽而歸，到今年終於成功當選。4屆選舉同是「空降」出戰，張錦雄回顧這幾場選戰結果，或許是因為時局的不同，或許是居民本來都覺得社區應該要有此改變，而在他個人的成長上來說，現在當選可說是剛剛好：「即使這次輸了，我也打算在這裏深耕4年。」

入鱷魚潭摸蜆

「街坊對我說了句說話，很有趣。」張錦雄笑笑，說：「他說我很勇敢，連這『豬頭骨中的豬頭骨』(屯門鄉郊選區)都肯選。還有個街坊說，我是『入鱷魚潭摸蜆』！」元朗721事件過後，鄉村在不少人心中，已和「鄉黑」、「危險」等概念掛勾，甚至連居民都將這地方形容為危險的鱷魚潭。作為民主派的村外人士，張錦雄出選鄉郊地區看似危機重重，但他並沒有如一般人的恐懼：「感覺上鄉郊有不同的村、不同的情況，不能一概而論是否有鄉黑、黑勢力。」縱然有人會不認同他的政見，甚至出口咒罵幾句，但他說未遇上過暴力事件，「從沒人過來，把我們的東西都掃倒在地上。」

跟着張錦雄由藍地站沿着小路，他突然指着夾道的鐵絲網，說早前為了令居民不用摸黑回家而安裝的小路燈都不見了。(李穎霖攝)

跟着張錦雄由藍地站沿着小路，走入新慶村、屯子圍、青磚圍等屋村，他突然指着夾道的鐵絲網，說早前自己安裝的燈都不見了。鐵絲網圍住的範圍雜草叢生，已被業主丟空多年，中間的私家小路並未裝上路燈，居民晚上回家都需要摸黑前行，或是亮起手機的閃燈照明。選舉前初次落區，發現這問題後，他和義工在鐵絲網上安裝了10多個太陽能LED燈，方便居民出入。

「燈是你裝的嗎？」當天晚上，張錦雄就在街站遇上了這樣的提問。發問的是一個3、40歲的男子，他坦言自己當下心裏有點害怕，但仍道出了肯定的答案，不料男人上前和他握手道謝，說過去十多年來都沒有人在那小路裝燈，這令他的家人很高興。「他說：『謝謝你，張先生，我會投你一票。』」張錦雄憶述着當天的情境，仍能看出當時的不可置信。

安裝小路燈對張錦雄來逆或只是個小舉動，但卻打動了部分居民。(李穎霖攝)

LED路燈成感動票源

社區新人甫落區就帶來改變，為居民留下深刻印象，「大家都會有期望，覺得我是否可以做更多。」張錦雄如是說。臨時安裝的路燈不翼而飛，要安裝永久的路燈又需得到業主、村長和路政署同意，這或許需要很長的時間，但他未打算在此之前就撒手不管。「做完訪問後，我就打算去安裝新的燈了。」張錦雄續道：「我相信居民都會理解我盡力了。」

安裝路燈這小小的舉動，卻帶來意想不到之效。選舉結果塵埃落定後，張錦雄謝票時曾問百名街坊，為何將手上一票投了自己，最後歸納出有2、3成是「感動票」。「感動」的源頭，除了是被他安裝LED路燈之舉，有街坊更被他的政綱、擺行站之頻密打動，而感動以外，另有2、3成票源，是來自街坊對去屆議員的不滿。

2018年超強颱風山竹吹襲後，多棵塌樹留至今日仍未清理。(李穎霖攝)

一邊走向村內連接巴士、輕鐵站的小路，張錦雄邊指着檔住了去路的多棵塌樹，說這些都去2018年超強颱風山竹吹襲後，留至今日的殘局。「我落到區也覺得很驚訝，有些街坊也說，為何這區好似沒有區議員。」被他形容為「落嚟兜個圈」已能看到的問題，在村內持續了一年兩個月，至數星期前，張錦雄終聯絡了政府部門，清理塌樹：「街坊說終於有人理，像是看到了希望。」

塌樹檔住去路逾年，張錦雄這應是「落嚟兜個圈」已能看到的問題。(李穎霖攝)

選舉前6星期才「空降」到屯門，張錦雄在區內沒有知名度，亦只有裝路燈、清塌樹等小小的政績。居民仍願給這社區新人選票、一個服務社區的機會，他估計有近半成選票是和近日的社會事件有關。「有些街坊會將區議會選舉當作公投，作出表態，五大訴求，缺一不可。」在整場選舉中，時局還是最大的助力，但也是因為這樣的時局，才令曾三度敗選、淡出政界的張錦雄，再次出選，甚至走入議會。

村都那樣？並不

曾以「七一人民批」、社民連成員、支聯會常委的身份活躍於社運界，張錦雄在2011年第三次敗選區議會後，轉往內地發展推廣性教育、愛滋病平權的組織，淡出香港政界，惟去年被指違反內地的《境外非政府組織境內活動管理法》，被禁足內地5年後，才回港工作。至反修例運動展開，有人重新提起區議會這條地區戰線，發起「反自動當選運動」，並鼓勵他出選，張錦雄才考慮重投政界。

「我有幾個原則，要先讓在反修例運動中覺醒的素人、當區居民出選。」張錦雄說完，再解釋：「等於我們在2003年，也是因23條覺醒而出選。我不希望被認為是機會主義。」觀望着觀望着，最後到只剩幾個白區時，他才選擇了屯門鄉郊選區。來自粉嶺，張錦雄不止是區外人，更是個村外人，但居民對此並未介懷：「我以前選旺角、大埔，選民都會問，我是否住在該區。今次選民都沒有理會。」

鄉村在不少人心中，已和「鄉黑」、「危險」等概念掛勾，但張錦雄說並非「村都那樣。」(李穎霖攝)

這個年頭的選舉和以前不同，回想起2003年第一次出選，張錦雄作為「七一人民批」成員，乘着的七一的氣候，出選油尖旺區議會旺角南選區。「當時我們玩嘢，不穿西裝、不打呔，不要名人站台，又染金毛，最後輸了百多票。」結果相當「唔抵」，但當時的選民不接受這一套。然而，今屆選舉，張錦雄的競選單張上，仍是用上他穿著背心的相片：「我問過街坊，他們說，我現在穿甚麼都沒有關係，重要的是我的政綱，我的政見。」

社會運動令人區分旁人、商戶是「黃」是「藍」，而鄉村往往都會被認為是「藍得發紫」，但張錦雄說並非『村都那樣』。雖然屯門鄉郊區的前議員曾在2007年的區議會選舉中，勝過民主黨的許智峯，但他以立法會選舉為例，該區的票站中，有不少的選票皆支持民主派。

「我們餓了很久。」居民這句說話，令張錦雄十分深刻。此「餓」並非生理上的「餓」，而是對投票的渴望。除了2007年的區議會選舉，屯門鄉郊區的選舉不是鄉事派對鄉事派，便是議員自動當選，「街坊說，這次是真正有選擇。」張錦雄道。

3屆敗選的教訓

縱然有街坊鼓勵，張錦雄選前預測自己有8成機會會輸，而剩下的兩成亦不見樂觀：「那兩成是或許有機會會贏。」至投票當日傍晚，見到對手「黑口黑面」，還找來新界鄉議局主席劉業強站台，他方覺得自己有點勝算。最後，選舉結果是張錦雄預想中的兩成，而屯門鄉郊選區的投票率亦由去屆排名全港尾三的31.9%，增至本屆的69.18%。

3歷敗選，張錦雄自我檢視過後，了解到留在社區工作的重要。(李穎霖攝)

賽後檢討，總有個「What if」。真的如他預想中的8成，第4度落選，該如何是好？張錦雄說選前已想過這問題，決定仍會留在在區內服務4年：「這是我之前敗選3次的檢討。」2003年在旺角南敗選，張錦雄07年再戰該區，再度落敗。「我(敗選後)沒有留在社區工作，就用社民連的名字參選。」2011年參選大埔寶雅選區亦然，他續說：「這樣不會贏。」近10年的光景過去，社會局勢改變，張錦雄亦變得成熟：「現在當選可能剛剛好。」

學做區議員

初次成為區議員，張錦雄坦言很多事的需要學習、處理，作為新手議員，上任前他已跟一眾當選素人一同參與其他區議員開設的工作坊，了解議員的工作，亦和元朗區的議員一同商討聯區的社區問題。正式履新前，他亦曾和居民會面，了解區內問題，「有任職公務員的居民說起交通問題時，拿出了很厚、很尊業的一疉建議書，跟我解釋他想出解決方案。」張錦雄說居民對社區事務如此投入，是以往少見的現象：「我跟他說，到時約官員到村巡視時，他也一起來，一同向官員講解。」比起區議員一人全部「攬上身」，他說問題應是議員和居民聯手，一同解決。

作為新手議員，張錦雄坦言很多事的需要學習、處理。(李穎霖攝)

屯門區內交通、早前的不明異味，種種社區問題堆積如山，但張錦雄說除了民生的事項外，亦想把各種議題、價值，向區內居民介紹，當中包括他一直推動，關於性小眾平權的議題。在想法較為傳統的圍村中，他的想法似乎較難實現，但他不以為然：「即使不想，圍村也正在受時代的衝擊，他們也要改變。」要達這個目標，他說要先從做好民生事項開始，再和居民打開這些話題：「不管在檯底想推動多少像民主、人權等價值，一下子就和別人說這些，他們也聽不入耳啦！」