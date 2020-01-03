葵青區年花近百萬興建避雨亭　區議員：需砍掉重練

新一屆區議會於新年度陸續開會，不少人寄望奪多區大多數議席的民主派，能有一番新氣象。日前，記者翻查區議會文件，發現葵青區自2016年起便恆常花費約100萬在美化或建造避雨亭中。2018年內完成的三十八項的地區小型工程，更有近三份之一為避雨亭的美化或建造工程。 避雨亭原意為方便居民外出，避免日曬雨淋，其長椅能供居民休息，惟避雨亭實際成效欠佳，其設計並不能有效地為市民遮擋日光和雨水。新舊葵青區議員又是如何看待「避雨亭」之都？

不能遮蔭擋雨亭 市民寧亭外候車

記者隨機到數個葵青區新建避雨亭視察，惟發現避雨亭設計強差人意，基本的遮蔭和避雨功能都未能做到。當中只有少數避雨亭設有座位，供市民候車時能坐著等待，並未能做到當初建設的原意。雖然避雨亭位置大多鄰近小巴站附近，確實能供市民暫時避雨之用，惟其設計使效用未似預期。有部份避雨亭建造位置不適當，更大大降低它們的使用率。

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原意助長者候車

其中，位於葵涌念祖街與榮祖街交界啟廉樓附近避雨亭，不但乏人使用，其功效亦成疑。記者現場觀察，就算市民站在避雨亭下，依舊被陽光直射。上屆葵青區民建聯祖堯區議員鮑銘康受訪時指，避雨亭為區內多長者而設。他解釋，等一班前往美孚的小巴平均要等上約十分鐘，此時避雨亭的座位就能供長者暫時休息。他稱：「始終香港都比較易落雨，下車時候能方便市民拿傘出來使用，不用一下車就拿著一袋二袋淋雨，所以如果（避雨亭）建造在小巴站附近都很有用處。」因此，他認為避雨亭仍有其效用。

卸任區議員：改善應要由居民向民政處反映

被問到為何葵青區區議會常批出避雨亭工程時，他回應是因為避雨亭工程較為簡易，負責工程的民政處只需要事前檢查地下有沒有電線、水管後，就可以建設。他指過往有留意到避雨亭的問題，但因地區小工程本來就有限制，要由居民向民政處反映問題後，民政處再考慮怎樣去改善。

新任區議員倡「砍掉重練」

接任祖堯選區的區議員、葵青傳承蔡雅文則認為避雨亭應砍掉重練。他指曾到區內視察，認為現有避雨亭既不能有效遮雨及遮陽光，即使祖堯區為老人村，避雨亭依舊少有長者會使用，其座位更沒有人會坐，他認為可改良避雨亭。

對於鮑銘康解釋避雨亭能方便市民下雨時取出雨傘，他則回應：「沒錯，的確（避雨亭）在落車位固然能夠這樣。但考慮到部份避雨亭位置是在斜路上、奇怪的位置上，所以這個（說法）可圈可點。」

倡仿效粉嶺建連貫避雨亭

他建議，「如能將現有的（避雨亭）拆除，然後在整條路上重新建設避雨亭會更好。」蔡雅文指出其實這類型事件是有先例，如粉嶺站到田心運動場一帶也有同樣設施。

除了避雨亭外，蔡雅文希望能為區內爭取更多康體設施，因為區內長者眾多，惟只有五個旗盤和欠缺管理且使用率低的公園供他們使用。