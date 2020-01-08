【一代老店】傳京菜館結業？鹿鳴春經理否認：只係新年後裝修

昨日（7日）網上傳出京菜老店鹿鳴春結業，記者今日上門查詢，經理吳先生否認結業傳聞，「都唔知（消息）邊度傳出嚟！」

鹿鳴春是本地着名京菜館，位於尖沙咀一商廈內，在香港開業近六、七十年。餐館以北京烤鴨馳名，連不少外國遊客都聞名而來。昨日網上有消息傳出京菜老店鹿鳴春結業，一眾網民大嘆又一老店結業。記者今早（8日）上門查詢，仍見店內有不少食客。經理吳先生否認結業傳聞，又指餐廳亦不會轉讓，「都唔知（消息）邊度傳出嚟！」

鹿鳴春是本地着名京菜館，位於尖沙咀一商廈內，在香港開業近六、七十年。（黃偉民攝）

不過他補充，由於餐廳環境老化，本來原訂於本月24日進行裝修翻新，但礙於最近社會運動，生意受影響，故現時翻新計劃或許會擱置，不過目前一切仍是未知之數。吳經理又指，現今只接受24日前的訂位，若之後決定暫停翻新計劃，餐廳便會繼續營運。

王鎮鼎六十年代末創辦鹿鳴春，是最早接受JCB信用卡簽賬以招徠日本客的商家，故多年來吸引不少日本遊客光顧。鹿鳴春主打京菜，亦有川滬蘇杭菜式，片皮鴨算是店內最著名的菜式，賽螃蟹、京燒羊肉、糟蒸鴨肝、砂鍋雞煲翅、鹽爆管庭、教化雞、高力豆沙等都是食客之選。王鎮鼎離世後，將部分股份賣給夥計，故現時店內的職員也是老闆，知名食家蔡瀾先生多次力讚鹿鳴春的出品，令鹿鳴春成為城中名店。