【大帽山蓮姐】茶水亭有新中標者　最快4月經營　蓮姐遷附近新舖

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續，近月市民已減少到人流密集的地方，反而轉去郊野公園行山，呼吸新鮮空氣。昨（7日）特首林鄭月娥亦到大帽山郊野公園了解公園管理服務，並探望江火連（蓮姐）茶水亭，晚上更在Facebook透露蓮姐下月將搬到大帽山郊野公園訪客中心旁的茶水亭繼續經營。曾受網民關注的蓮姐茶水亭經營權問題，又再引起討論，據知漁護署上月已通知蓮姐現址舖位不獲續約，但在各方交涉下，漁護署才為訪客中心旁長期丟空的茶水亭招標，蓮姐雖然中標，可繼續在大帽山經營茶水亭，惟新舖位地點較現舖偏僻，人流也較少。漁護署又指，已完成茶水亭的報價評估程序，並於本月初通知成功的報價者，現正安排簽署合約，新一輪合約的經營者按計劃最快於4月開始經營，為期3年。

蓮姐茶水亭今日如常營業，不少山友休息。 （陳蕾蕾攝）

記者今日到大帽山探望蓮姐，了解茶水亭的進展，惟蓮姐表示暫時不作回應。記者其後再前往特首文中提及的大帽山郊野公園訪客中心茶水亭視察，發現該茶水亭拉上鐵閘，附近人流較少。據知該舖位已丟空多年，一直未有人承租。

根據漁護署資料，大帽山、大欖、西貢、香港仔及城門郊野公園等小食亭的租約原定於本年1月31日屆滿，署方去年11月已按一貫程序就以上五個小食亭進行公開招標。惟直至本年1月中旬，不少小食亭經營者仍未收到招標結果，對是否能順利續租產生疑慮。

當時有山友在網上發文指，招標結果遲遲未公布，蓮姐擔憂自己無法中標，不能繼續經營茶水亭。由於蓮姐茶水亭深受山友歡迎，消息一出隨即引起大批網民關注，有人更發起「十萬聯署捧大帽山蓮姐」，支持蓮姐繼續經營茶水亭。據知，以往署方慣常在過年前公布結果，惟今年卻延至1月中亦未有消息。

林鄭昨（7日）到小食亭了解其經營情況，並與蓮姐（中）交談，讚賞對方為環保作出的貢獻。（政府新聞處圖片）

據知，漁護署上月終正式通知蓮姐不獲續約，意味着屹立大帽山廿五載的蓮姐茶水亭有機會告別山友。惟網民發起聯署後，區議員趙恩來亦嘗試聯絡漁護署，並要求署方重新考慮蓮姐過去對大帽山的貢獻，延續蓮姐的經營權，惜最終仍無法扭轉結果。

不過趙恩來指，各方交涉下始終帶來轉變，因漁護署最終願意作出讓步，為大帽山郊野公園遊客中心旁的空置茶水亭進行招標，讓蓮姐有機會在大帽山繼續經營茶水亭。趙恩來表示，過往署方招標採用「價高者得」的原則處理，但訪客中心旁的茶水亭招標條件加入以非收入的標準進行報價評估（非價高者得），並引入環保減廢衛生等技術作評分標準。據了解，蓮姐在無競爭對手的情況下中標，故下月可遷往新舖繼續營業。不過趙恩來指，新舖位置遠較目前偏僻，人流較少，過去一直被丟空，估計生意額亦會受影響。

漁護署：已將涉事五個茶水亭合約延長至3月底

漁護署回覆查詢時表示，位於大帽山、大欖大棠、西貢北潭涌、香港仔及城門菠蘿壩的茶水亭的租約原於2020年1月31日屆滿。漁護署於去年11月已按程序邀請有意承投經營者，就上述五個茶水亭於2019年12月中報價。由於處理報價的評估程序需時，為免影響對公眾的服務，漁護署已將上述五個茶水亭的合約延長至2020年3月底。

中標者最快4月開始經營 為期3年

署方又指於今年2月就大帽山遊客中心及大欖甲龍的茶水亭展開新一輪報價程序，為了令服務質素更切合時宜，漁護署在審核要求中適度加入服務質素評估，包括以能提升服務質素、環保減廢及豐富郊野體驗的建議作技術評分。在各個環節中，合併評分最高的報價書會被接受。漁護署表示，已完成上述茶水亭的報價的評估程序，並於2020年3月初通知成功的報價者，現正安排簽署合約。當所有程序完成後，新一輪合約的經營者按計劃最快於2020年4月開始經營，合約為期3年。