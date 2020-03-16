新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續。在本月14日新增一名確診者，他住在大埔富亨邨亨泰樓，寓所與另外兩名埃及團確診者為同座同方向單位。有專家指出傳染途徑可能源於空氣擾流，將糞渠排氣喉釋出的霧化病毒，吹回高層單位，致高層住戶受到感染，使不少人開始擔憂在大廈天台的排氣喉是否會因空氣擾流，而把病毒傳到高層住戶家中，令人即使留在家中減少與人接觸，亦會「中招」。西營盤均益大廈二期有法團成員表示，由於該廈同為舊樓，與亨泰樓有同類型的排氣喉，呼籲住戶暫時不要到天台晾曬衣服或晨運，減低受感染風險。

排氣喉設置在均益二期大廈天台的外圍欄位上，高度約一米左右，連欄位計算約兩米四。（受訪者提供圖片）

均益大廈二期業主立案法團成員高先生表示，大廈的排氣喉與亨泰樓屬同類型，「本港大廈大多使用同一款排氣喉，設計也十分類近，並設置在大廈天台的外圍欄位上，高約一米，加上欄位約兩米四，排氣喉頂部有個蓋（非密封），防止垃圾和老鼠堵塞」，他續指，「均益大廈住戶的洗手間和廚房位置固定，住在高層的住戶，可以從這兩個地方望到大廈天台的排氣喉」。

憂病毒會隨空氣依附在居民身上或衣服上

因此，高先生感到擔憂，「許多住戶都習慣到天台晾衣服和晨運，而天台和排氣喉的位置十分接近」。雖然均益二期自今仍未有確診者，但他依舊十分擔心細菌或病毒會隨着空氣依附在居民身上和衣服上。均益大廈住戶多為長者，正屬於患病高風險人士。高先生形容，「天台地方大，較空曠，好多長者都喜歡上來晨運；同時也有不少住戶有在天台晾衣服的習慣，有些衣服和排氣喉的位置十分接近，連一米距離都沒有」。高先生又指，由於現時大眾對「擾流效應」的認知不多，故比較擔心，不知風向是否會影響病毒在大廈內傳播。

大廈樓高不一 憂病菌從較高樓層吹到較低樓層

均益二期大廈與大廈之間距離甚近，高先生指，均益A座為21層，而B，C，D座則為24層。他形容這個情況十分尷尬，「不知道在A座天台的排氣喉會不會把病菌吹到B，C，D座上，這或會影響樓下和住在平樓的住戶」。

考慮加長排氣喉高度

高先生表示，現階段會先在大廈貼上告示，呼籲住戶盡量減少上天台。高先生明白此舉雖然不能完全阻止他們登上天台，但若遇上要上去晾衣服的住戶，也會提醒他們把衣服排開，不要與排氣喉放得太近，以減低病菌傳播風險。在今年度第四季，均益大廈二期將會有大維修，高先生指屆時他們會考慮怎樣去處理排氣喉的導向，以及考慮加長高度的問題，以保障住戶日後的安全。