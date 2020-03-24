【逆權業主】大埔廣場業主關注組再戰廿年舊法團：想睇住個荷包咋

「大埔廣場已被釘契，你知道嗎？」一班大埔廣場的業主，近日在大埔廣場外的空地擺設街站，向經過的居民說起屋苑現況：公用地方因欠維修屢次收到政府勸喻信，現任法團懷疑隱瞞事件沒去處理，因此接獲屋宇署的修葺令，令全個屋苑都被「釘契」。 他們表示，現任法團一直由商場業主主導，住宅居民反而如同「二等人」，即使每次都開會旁聽，仍無法阻止不透明的合約工程，或是向法團問責。本月28日屋苑將舉行法團選舉，九名成員繼上屆之後，將再次挑戰已經連任20年的現任法團。他們指，重奪控制權後必會公平公開處理屋苑事務，糾正過往的管理陋習。

一班大埔廣場的業主，近日在大埔廣場外的空地擺設街站，向經過的居民說起屋苑現況。（呂諾君攝）

關注組平均年齡達五十多歲

看「大埔廣場業主關注組」的九位參選人，最年輕的一位三十來歲，其餘八位的平均年齡已是六十多歲，用上數小時來擺街站並非毫不吃力。參選人之一的Jessica指，她1995年入住大埔廣場，過往也沒有很關心屋苑事務，要到了2014年，她被街坊拉攏前往開會，才留意到自己居住的屋苑原來也有很多問題，形容是「破、爛、爆、漏」，過往曾發生住宅總食水喉管被換成消防用喉管的事件，最終要由業主向水務署投訴、出信法團才找工程公司更換。

現任法團成員多為商場業主

Jessica形容，現任法團20年來「冇做過嘢」，因成員多為商場業主，多年將屋苑公用地收益（包括廣告燈箱租金等）全收商場，但對於公用地的維修問題卻不理會。她特別指出，商場地面24小時行人通道天花上，隨處都可以見有石屎剝落問題，過往管理處只將「溶溶爛爛」之處圍上膠板，「睇唔到就由佢 」，但結構安全成疑，雖然屋宇署曾多次發出勸喻信，現任法團和管理處一直沒有進行執修，最後屋苑接獲修葺令被「釘契」，「問題愈來愈嚴重，一路都唔整，係咪要儲埋一次過做大維修從中搵錢，又或者係自己製造工程畀自己（公司）？」

數年前，他們成立了「大埔廣場業主關注組」，並在Facebook群組內討論屋苑事務。（呂諾君攝）

廣告收益撥商場戶口 住客有責無權

即使每次都會出席旁聽會議，Jessica與其他小業主仍感到無法改變現狀，他們曾發起要求成立「屋苑公用地戶口」，但認為現時法團仍只是選擇將不穩定的細數收入存入，穩定收益如廣告等仍是撥入商場戶口，而公用地賬戶不足夠支付修葺令的維修費用，費用將需由業主承擔。數年前，他們成立了「大埔廣場業主關注組」，並在Facebook群組內討論屋苑事務。Jessica指，舊法團不除，住客永遠只是二等人，被視作提款機，有責卻無權，「啲人話我哋出嚟係咪想搵咩着數，其實我哋好簡單，想睇住自己荷包咋。」

上屆出選落敗 坦言勝算僅「一半半」

九位參選人在短時間內籌備出選事宜，遇到的阻力不少，如現任法團發出通告，以「滋擾住客」為由阻止他們派傳單入信箱和在屋苑範圍內擺街站；到他們走出屋苑外擺站，又被人報警投訴阻街。上一屆的法團選舉，關注組的成員亦有出選，無奈最終落敗，今次Jessica也坦言，勝算只有「一半半」，「好多業主都早出晚歸，另外有啲唔明白法團問題，亦有啲係明但覺得太麻煩，覺得每戶夾少少錢就可以解決，點解要用幾個鐘去開個咁悶嘅會呢？」已到中年的Jessica指，如果今次再度落敗，要考慮是否再於下屆繼續參選，「都真係好攰啦，不如行下山算啦。」她笑說。

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現任法團：沒與承辦商私下協商

就關注組向屋苑業主發出的通訊，大埔廣場業主立案法團第11屆管理委員會亦向業主回應了相關的「指控」，指其並沒隱瞞有關維修勸喻信，着業主可參閱2018年的會議紀錄；同時亦強調沒有與承辦商私下協商等等。